به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش فایننشال تایمز، ایران حتی پس از حملات سنگین، همچنان به اجرای حملات موشکی دقیق علیه اهداف مختلف ادامه داده و نشان داده است که قدرت موشکی خود را حفظ کرده است. فایننشال تایمز مدعی شد این حملات برخی پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه را نیز هدف قرار داده است.
این گزارش با استناد به دیدگاه کارشناسان نظامی غربی میافزاید که تهران از تجربه حملات گذشته درس گرفته و با اتکا به زیرساختهای زیرزمینی و توان داخلی، موفق شده بخش مهمی از ظرفیت موشکی خود را بازسازی و بهروزرسانی کند.
«نیکول گرایفسکی»، پژوهشگر برنامه موشکهای بالستیک ایران در مؤسسه روابط بینالملل فرانسه، در گفتوگو با این روزنامه تأکید کرد مهندسان ایرانی توانستهاند قابلیت تولید و بازسازی سامانههای موشکی را حفظ کنند و از تأسیسات زیرزمینی برای تداوم این روند بهره ببرند.
فایننشال تایمز همچنین به نگرانی مقامات آمریکایی از کاهش ذخایر موشکهای رهگیر اشاره کرد و نوشت مصرف گسترده این سامانهها در ماههای اخیر، توان دفاعی آمریکا و متحدانش را تحت فشار قرار داده و این مسئله در تصمیمگیریهای آینده واشنگتن نقش مهمی خواهد داشت.
در ادامه گزارش آمده است که ایران بهتدریج از موشکهای پیشرفتهتر و دقیقتر استفاده میکند؛ موضوعی که رهگیری آنها را دشوارتر کرده است. به نوشته این روزنامه، موشکهایی مانند «خیبرشکن» به دلیل قابلیت مانور در مرحله پایانی پرواز، چالش جدی برای سامانههای پدافندی ایجاد میکنند.
این روزنامه در پایان نتیجه گرفت که با وجود حملات انجامشده، توان موشکی ایران از بین نرفته و همچنان یک عامل بازدارنده مهم به شمار میرود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، برنامهریزی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه کرده است.
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