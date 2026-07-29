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پیام شمال لبنان علیه عادی‌سازی؛ «نه به اشغال، نه به مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی»

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
کد مطلب: 1846568
پیام شمال لبنان علیه عادی‌سازی؛ «نه به اشغال، نه به مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی»

هم‌زمان با برگزاری «همایش ملی شمال لبنان» در طرابلس، شرکت‌کنندگان با تأکید بر مخالفت با هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، این رویکرد را موضعی ملی و فراتر از گرایش‌های سیاسی و مذهبی دانستند و بر ضرورت پایان اشغالگری و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  همایش «الملتقی الوطنی فی الشمال» با شعار «موضع مردمی در برابر اشغالگری و عادی‌سازی؛ به سوی بازگرداندن حاکمیت ملی» در شهر طرابلس برگزار شد. برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی برخاسته از پایبندی به عدالت، حقوق ملت‌ها و مخالفت با مشروعیت‌بخشی به اشغالگری است.

آنان همچنین تأکید کردند که صلح واقعی تنها با پایان اشغال سرزمین‌ها و احترام به حقوق ملت‌ها محقق خواهد شد.

در این نشست، «لینا الطبال» استاد حقوق بین‌الملل و فعال مدنی، با اشاره به تجربه جنگ و اشغال در لبنان گفت مردم این کشور بیش از هر ملت دیگری خواهان صلح هستند، اما تا زمانی که بخشی از خاک لبنان در اشغال است، تجاوزها ادامه دارد و حقوق ملت لبنان نادیده گرفته می‌شود، سخن گفتن از عادی‌سازی معنایی جز نادیده گرفتن قربانیان و جنایت‌ها ندارد.

وی خواستار خروج رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی، توقف تجاوزها و پایبندی به قوانین بین‌المللی شد.

الطبال همچنین نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی را در مقابله با روند عادی‌سازی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیری‌های حقوقی، آگاهی‌بخشی و دفاع از روایت تاریخی ملت‌ها، از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با اشغالگری است.

وی تأکید کرد مقاومت در برابر اشغال، حقی است که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و نباید آن را با جنگ‌طلبی یکسان دانست.

وی در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی طرابلس در تحولات ملی و عربی، اظهار داشت این شهر با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، همچنان توانایی ایفای نقش در شکل‌دهی به ابتکارهای ملی را دارد.

به گفته او، حضور گسترده مردم شمال لبنان در این همایش نشان داد که مخالفت با عادی‌سازی، مطالبه‌ای ملی و مشترک میان طیف‌های مختلف جامعه لبنان است و طرابلس می‌تواند به بستری برای دفاع از حاکمیت، عدالت و حقوق ملت‌ها تبدیل شود.

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