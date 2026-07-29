به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «الملتقی الوطنی فی الشمال» با شعار «موضع مردمی در برابر اشغالگری و عادیسازی؛ به سوی بازگرداندن حاکمیت ملی» در شهر طرابلس برگزار شد. برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی برخاسته از پایبندی به عدالت، حقوق ملتها و مخالفت با مشروعیتبخشی به اشغالگری است.
آنان همچنین تأکید کردند که صلح واقعی تنها با پایان اشغال سرزمینها و احترام به حقوق ملتها محقق خواهد شد.
در این نشست، «لینا الطبال» استاد حقوق بینالملل و فعال مدنی، با اشاره به تجربه جنگ و اشغال در لبنان گفت مردم این کشور بیش از هر ملت دیگری خواهان صلح هستند، اما تا زمانی که بخشی از خاک لبنان در اشغال است، تجاوزها ادامه دارد و حقوق ملت لبنان نادیده گرفته میشود، سخن گفتن از عادیسازی معنایی جز نادیده گرفتن قربانیان و جنایتها ندارد.
وی خواستار خروج رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی، توقف تجاوزها و پایبندی به قوانین بینالمللی شد.
الطبال همچنین نقش جامعه مدنی، رسانهها، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی را در مقابله با روند عادیسازی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیریهای حقوقی، آگاهیبخشی و دفاع از روایت تاریخی ملتها، از مهمترین ابزارهای مقابله با اشغالگری است.
وی تأکید کرد مقاومت در برابر اشغال، حقی است که در قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده و نباید آن را با جنگطلبی یکسان دانست.
وی در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی طرابلس در تحولات ملی و عربی، اظهار داشت این شهر با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، همچنان توانایی ایفای نقش در شکلدهی به ابتکارهای ملی را دارد.
به گفته او، حضور گسترده مردم شمال لبنان در این همایش نشان داد که مخالفت با عادیسازی، مطالبهای ملی و مشترک میان طیفهای مختلف جامعه لبنان است و طرابلس میتواند به بستری برای دفاع از حاکمیت، عدالت و حقوق ملتها تبدیل شود.
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