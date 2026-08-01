موج جدید بازداشت حامیان فلسطین در لندن + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیروز پلیس لندن در مقابل دادگاه «وست‌مینستر»، بیش از ۷۰ نفر از جمله چندین مسلمان را که برای حمایت از گروه (Palestine Action/اقدام برای فلسطین) تجمع کرده بودند، بازداشت کرد. از زمان ممنوعیت فعالیت این گروه در ژوئیه ۲۰۲۵، تاکنون بیش از ۳,۰۰۰ نفر که بسیاری از آن‌ها از افراد سالخورده هستند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند

دولت بریتانیا این سازمان را تروریستی معرفی کرده است. با این حال، حامیان Palestine Action با رد اتهامات انگلیس تأکید دارند که اقدامات آن‌ها صرفاً با هدف متوقف کردن ماشین جنگی اسرائیل و مقابله با نسل‌کشی انجام می‌شود و دولت را به سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم متهم می‌کنند.

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