گوترش از دمشق: تحول سیاسی در سوریه باید به بهبود زندگی مردم منجر شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست خبری خود در دمشق، سفرش به سوریه را نمادی از همبستگی و مشارکت با مردم این کشور توصیف کرد و گفت سازمان ملل همچنان در مسیر بازسازی و توسعه، شریک ثابت سوریها خواهد بود.
وی تأکید کرد که اکنون مهمترین مأموریت، تبدیل روند سیاسی به دستاوردهای ملموس در زندگی روزمره مردم و مشارکت همه سوریها در آینده کشور است.
گوترش همچنین با اشاره به وضعیت امنیتی سوریه، نقض حاکمیت این کشور را غیرقابل قبول خواند و از رژیم صهیونیستی خواست به مفاد توافق سال ۱۹۷۴ پایبند باشد.
وی سوریه را یکی از ارکان ثبات منطقه دانست و بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور تأکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه مردم سوریه طی سالهای گذشته مقاومت و پایداری کمنظیری از خود نشان دادهاند، اظهار داشت جامعه جهانی نباید آنان را در مسیر بازسازی تنها بگذارد.
وی افزود در حال حاضر کمکهای سازمان ملل تنها حدود ۲۰ درصد از نیازهای مردم سوریه را پوشش میدهد و این کشور برای بازسازی زیرساختها، احیای خدمات عمومی، تقویت نظام آموزشی و بهداشتی و ایجاد فرصتهای اقتصادی به حمایت گستردهتری نیاز دارد.
وی در پایان خواستار اتصال دوباره سوریه به اقتصاد منطقهای و جهانی و بازگشت نهادهای توسعهای و مالی بینالمللی برای کمک به احیای ظرفیتهای اقتصادی این کشور شد و اعلام کرد تا پایان ماه جاری میلادی، گزارشی تفصیلی درباره نقضهای رژیم صهیونیستی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
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