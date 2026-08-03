به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله فرحزاد در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر، صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) را برترین ذکر، دعا و توسل دانست و با استناد به روایات تأکید کرد که استمرار در صلوات، انسان را مشمول عنایت و شفاعت رسول خدا (ص) میکند و از مهمترین راههای تقرب به آن حضرت است.
وی با اشاره به نزدیک شدن ایام پایانی ماه صفر، بر ضرورت احیای نام، سیره و معارف پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد و گفت: با وجود جایگاه بیبدیل رسول خدا (ص)، آنگونه که شایسته است برای معرفی شخصیت، سیره و عظمت ایشان برنامهریزی فرهنگی صورت نگرفته و لازم است دستگاههای فرهنگی، رسانهها و مراکز دینی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه همه خیرات عالم از نور پیامبر اکرم (ص) سرچشمه گرفته است، افزود: اهلبیت (ع) نیز همه فضایل خود را از رسول خدا (ص) میدانند و شفاعت پیامبر، پناهگاه همه مؤمنان در قیامت خواهد بود؛ ازاینرو باید ارتباط قلبی و عملی با آن حضرت بیش از گذشته تقویت شود.
فرحزاد، تواضع و فروتنی را از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی پیامبر اسلام (ص) برشمرد و اظهار داشت: سلام کردن، یکی از سادهترین و مؤثرترین راههای از بین بردن تکبر، ایجاد محبت و نزدیک شدن به خداوند و رسول اوست و مؤمنان باید در سلام کردن بر دیگران پیشقدم باشند.
وی با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت سلام، خاطرنشان کرد: آغاز کردن سلام، آثار فراوان اخلاقی و اجتماعی دارد، روحیه تواضع را در انسان تقویت میکند و بسیاری از کینهها و فاصلههای میان افراد را از بین میبرد.
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