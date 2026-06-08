به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ‌های چهار دهه گذشته خسارت‌های گسترده‌ای به افغانستان وارد کرده و بخش سلامت از جمله حوزه‌هایی بوده که بیشترین آسیب را متحمل شده است. هرچند پس از تشکیل دولت حامد کرزی در سال ۲۰۰۳، این بخش در برخی زمینه‌ها بهبود یافت، اما ادامه ناامنی‌ها و درگیری‌ها در افغانستان مانع از توسعه مناسب خدمات درمانی در مناطق روستایی و دورافتاده این کشور شد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نیز، با وجود محدودیت‌های ناشی از کاهش همکاری برخی نهادهای بین‌المللی، وضعیت خدمات درمانی در بخش‌هایی از افغانستان بهبود نسبی پیدا کرد. هرچند این پیشرفت‌ها محدود بود، اما امیدواری‌هایی را در میان شهروندان این کشور به وجود آورد.

اکنون حکومت طالبان از اجرای برنامه‌ای تازه برای ارتقای خدمات بهداشتی در روستاهای افغانستان خبر داده است. برنامه‌ای که هدف آن جبران کمبودهای مزمن بخش سلامت در مناطق محروم این کشور، عنوان شده است.

توسعه مراکز درمانی و اعزام تیم‌های سیار

بر اساس اعلام وزارت بهداشت حکومت طالبان، این طرح شامل گسترش مراکز درمانی روستایی، اعزام تیم‌های پزشکی سیار به مناطق دورافتاده، تأمین داروهای ضروری و افزایش تعداد کارکنان بخش سلامت در روستاهای افغانستان است.

همچنین حکومت طالبان، تصمیم گرفته است کادرهای درمانی افغانستان را ملزم کند پیش از انتقال به شهرها، دست‌کم دو سال در مناطق روستایی خدمت کنند.

«ملا نور جلال جلالی» وزیر بهداشت حکومت طالبان در سخنرانی خود در جمعی از پزشکان در کابل در ۱۹ مه اعلام کرد بخشی از سهمیه‌های تخصصی پزشکی به مناطق محروم افغانستان، اختصاص یافته است تا کمبود نیروهای متخصص در این مناطق کاهش یابد.

او افزود که داوطلبانی که در آزمون‌های تخصصی پذیرفته می‌شوند، موظف خواهند بود حداقل دو سال در مناطق روستایی افغانستان فعالیت کنند. به گفته وی، ارتقای کیفیت آموزش در مؤسسات نیمه‌پزشکی و نظارت مستمر بر عملکرد آنها نیز از دیگر محورهای این برنامه است.

استقبال روستاییان افغانستان از طرح جدید

«محمد مرتضی» فعال اجتماعی افغانستانی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: مناطق روستایی افغانستان از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از ضعف نظام سلامت دیده‌اند.

او توضیح داد: بسیاری از مردم برای دریافت خدمات درمانی به‌ویژه در موارد بیماری‌های مزمن، ناچارند ساعت‌ها مسیر طی کنند. کمبود پزشک، تجهیزات پزشکی و دارو در بسیاری از روستاهای دورافتاده افغانستان، مشکلات ساکنان را دوچندان کرده است.

به گفته وی، شهروندان افغانستانی از برنامه جدید حکومت طالبان، استقبال کرده‌اند و امیدوارند این طرح بتواند بخشی از مشکلات درمانی آنها را برطرف کند.

مرتضی افزود: هنوز روستاهای زیادی در افغانستان، وجود دارند که حتی از یک درمانگاه کوچک یا آمبولانس محروم‌اند و بیماران برای رسیدن به مراکز درمانی شهری ناچار به استفاده از وسایل حمل‌ونقل ابتدایی هستند. کودکان، زنان و سالمندان بیشترین آسیب را از کمبود خدمات درمانی در مناطق روستایی افغانستان متحمل می‌شوند.

نیاز به اجرای عملی و پایدار

«محمد عبدالله» از ساکنان شهرستان «غوربند» در استان «پروان» نیز ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند از رنج روزمره مردم افغانستان بکاهد. به‌ویژه در شرایطی که تأخیر در دسترسی به درمان یا نبود داروهای ضروری بارها به مرگ بیماران در این کشور، منجر شده است.

او تأکید کرد که بهبود خدمات درمانی یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم افغانستان در کنار آموزش و اشتغال به شمار می‌رود.

به گفته عبدالله، موفقیت این برنامه به نحوه اجرای آن، تأمین منابع مالی کافی و توانایی حکومت طالبان در رساندن خدمات به مناطق کوهستانی و دورافتاده افغانستان، بستگی دارد. مناطقی که از ضعف زیرساخت‌ها و دشواری‌های حمل‌ونقل رنج می‌برند.

چالش‌های پیش روی نظام سلامت افغانستان

بخش سلامت افغانستان همچنان با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، مهاجرت نیروهای متخصص و افت سطح خدمات در برخی مناطق پس از تحولات سیاسی سال‌های اخیر، روبه‌روست.

با این حال، مقام‌های وزارت بهداشت حکومت طالبان تأکید می‌کنند که این حکومت ناگزیر است با امکانات موجود برای بهبود شرایط تلاش کند.

«فضل ربی موحد» پزشک فعال در تیم‌های پزشکی سیار در استان‌های «خوست»، «پکتیا» و «پکتیکا» معتقد است که بهبود وضعیت سلامت در روستاهای افغانستان، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

او گفت: توسعه مراکز درمانی، آموزش نیروهای محلی، تأمین مستمر دارو و حمایت از برنامه‌های سلامت مادران و کودکان از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. اقدامات کنونی حکومت طالبان را می‌توان گام‌های اولیه در این مسیر دانست.

امید به پایان سال‌های محرومیت

موحد همچنین خاطرنشان کرد که مردم روستاهای افغانستان از این طرح حکومت طالبان استقبال کرده‌اند، اما همچنان منتظر مشاهده نتایج عملی آن هستند.

به گفته او، موفقیت واقعی این برنامه زمانی مشخص خواهد شد که مردم تغییرات ملموس را در کیفیت خدمات درمانی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و نه صرفاً در قالب وعده‌ها و اظهارات رسمی، احساس کنند.

در شرایطی که افغانستان همچنان با چالش‌های انسانی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع سلامت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان باقی مانده است. بسیاری از ساکنان مناطق روستایی امیدوارند برنامه‌های جدید حکومت طالبان بتواند به سال‌ها محرومیت، کمبود امکانات و دشواری دسترسی به خدمات درمانی پایان دهد.

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