به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه رسمی سناتور تد کروز اعلام کرد که وی روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، لایحه‌ای با عنوان «قانون تعیین اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان تروریستی ۲۰۲۵» را به سنا معرفی کرده است. این طرح با هدف مقابله با آنچه تهدیدات امنیت ملی آمریکا عنوان شده، خواستار تروریستی اعلام شدن رسمی این گروه است.

کروز در بیانیه‌ای گفت: «اخوان‌المسلمین از شاخه‌های تروریستی مانند حماس حمایت می‌کند. آمریکا باید با این تهدید مقابله کند». او حملات ۷ اکتبر را نیز نشانه‌ای از خطر این گروه دانست.

سناتورهای جمهوری‌خواهی چون تام کاتن، ریک اسکات و جان بوزمن از این طرح حمایت کرده‌اند. هم‌زمان، ماریو دیاز-بالارت، نماینده کنگره نیز لایحه‌ای مشابه را در مجلس نمایندگان ارائه داده است. این اقدام با حمایت گروه‌هایی چون آیپک و ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه همراه بوده است.

