به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیویی از مراسم عزاداری عاشورا مدعی شدند که «مسلمانان کلیسای سنت پتریک ملبورن را محاصره کرده‌اند». اما مقامات و برگزارکنندگان با رد این ادعا تاکید کردند که تجمع روز عاشورا صلح‌آمیز بوده و با هماهنگی پلیس بوده است.

ویدیویی از عزاداری هزاران تن از شیعیان در خیابان‌های ملبورن مربوط به اوایل ژوئیه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که عزاداران در مقابل کلیسای سنت پتریک توقف کرده‌اند. برخی چهره‌های راست‌گرای استرالیا این مساله را اقدامی «تهدیدآمیز» توصیف کردند.

با این حال برگزارکنندگان این مراسم یعنی کمیته عاشورا و انجمن حسینی ویکتوریا می‌گویند این حرکت بخشی از مسیر سالانه مذکور است که از سال ۲۰۰۹ اجرا می‌شود و توقف کنار کلیسا صرفاً ناشی از نیاز به تنظیم ترافیک و همراه شدن افراد دیررس بوده که هیچ نیات خصمانه یا مذهبی در آن نبوده است.

نیروی پلیس ویکتوریا نیز تأیید کرده است که حدود ۵۰۰۰ نفر بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه و تهدیدی در این مراسم شرکت کردند.

مسئولان برگزارکنندگان ضمن تاکید بر احترام به همه ادیان، اعلام کرده‌اند با جامعه کلیسای کاتولیک در حال گفتگو هستند تا سوءتفاهم‌ها را رفع کنند.

