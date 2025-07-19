به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلامی–آمریکایی (CAIR) در بیانیه‌ای در روز ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵، تاکید کرد که پهپادهایی که حاوی بمب‌های میخی هستند، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه استفاده شده‌اند و این اقدام می‌تواند مصداق جنایات جنگی باشد. این نهاد مدنی با تکیه بر گزارش‌های تصویری و اطلاعات میدانی، خواستار ورود فوری نهادهای بین‌المللی شد تا میزان تلفات و ابعاد این حملات بررسی شود.

در متن بیانیه آمده است: ما از سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی می‌خواهیم تحقیقات شفاف و فوری در مورد استفاده از این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان غزه را آغاز کنند.

شورای روابط اسلامی–آمریکایی هشدار داده که این روش نظامی جدید با توجه به پیامدهای شدید آن از جمله جراحت‌های مهلک و رنج گسترده غیرنظامیان، نیاز به بررسی فوری دارد.

این نهاد حقوقی همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته مصونیت احتمالی ناقضان قوانین بین‌المللی را از بین ببرد و در صورت تأیید استفاده از پهپادها و بمب‌های حاوی ‌میخ علیه غیرنظامیان غزه، پیگیری حقوقی جدی انجام دهد.

