هیئت فقه اسلامی هندوستان خواستار ایمنی مراکز دینی کشور شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نامه‌ای به وزیر امور اقلیت‌های هند، هیئت فقه اسلامی هندوستان (AIMPLB) خواستار انجام بازرسی‌های ساختاری فوری از بقعه آجمِر شریف شد. این درخواست پس از دو حادثه سقوط سقف در طی دو هفته اخیر مطرح شده و نگرانی جدی درباره امنیت زائران به ویژه در فصل بارندگی پدید آورده است.

محمد فزلور رحیم مجدی، دبیرکل هیئت فقه اسلامی، با اشاره به قدمت بخشی از بنا (۵۰۰ تا ۶۰۰ سال) هشدار داد: با توجه به بارندگی‌های شدید اخیر، یک باران سنگین می‌تواند به فاجعه منجر شود.

سید قاسم رسول الیاس، سخنگوی این هیئت، دولت مرکزی را به «غفلت از میراث فرهنگی مسلمانان» متهم کرد و خواست بقعه از کنترل مستقیم دولتی خارج شود.

این آرامگاه که روزانه تعداد بسیار زیادی زائر دارد، اکنون تحت ناظر کمیته‌ای است که وزارت امور اقلیت‌ها تعیین کرده؛ تاخیر طولانی تعمیرات و رد درخواست‌ها برای مرمت در پنج سال گذشته نیز از دیگر نگرانی‌های برجسته در رابطه با این بارگاه هستند.

**************

پایان پیام/ 345