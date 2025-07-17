آغاز به کار کمیته مشارکت مسلمانان در توسعه شهری بانکوک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست «کمیته مشارکت مسلمانان در توسعه شهری» و «کارگروه‌های منطقه‌ای» بانکوک برای سال ۲۰۲۵، به ریاست تورساک چوتیمونگکول، مشاور ارشد فرماندار، برگزار شد. این نشست در سالن راتاناکوسین شهرداری بانکوک و با حضور مقامات ارشد از جمله معاون دبیر دائمی شهرداری و مدیر اداره ثبت و مدیریت استانی برگزار گردید.

در این برنامه، همکاری میان شهرداری بانکوک و شیخ‌الاسلام تایلند با هدف ارتقای کیفیت زندگی مسلمانان، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تقویت همزیستی فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت. شهرداری با تقسیم ۱۸۷ مسجد شهر به چهار گروه بر اساس اندازه و سه گروه بر اساس توانمندی، اقدام به جمع‌آوری داده‌های جامع درباره زیرساخت‌ها، سلامت عمومی و نیازهای اجتماعی کرد.

چهار حوزه اصلی شامل اقتصاد و کیفیت زندگی، محیط زیست، خدمات شهری و نظم و امنیت محور اصلی کار گروه‌های منطقه‌ای است. نمایندگان همه مساجد در نشست حضور داشتند و بر همکاری مستمر، گزارش‌دهی منظم و پیشبرد سیاست‌های شهری در چارچوبی شفاف و مردمی تأکید کردند.

این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توسعه چندفرهنگی و تقویت مشارکت مسلمانان در مدیریت شهری بانکوک ارزیابی می‌شود.

