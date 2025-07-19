وزیر امور دینی مالزی خواستار تقویت نقش علمای اسلام در مشورت به دولت شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم افتتاح انجمن گفتوگوی علمای دین و حکمرانان در مسجد توانکو میزان زینالعابدین در پوتراجایا، دکتر محمد نعیم مختار وزیر امور دینی مالزی تاکید کرد علما باید نقش سازندهای در امور مسلمانان ایفا کنند و دولت آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادهای آنهاست.
وی افزود: این گفتوگوها نشاندهنده نزدیکی دولت به علماست تا هدایت کشور بر اساس اصول فقهی و اسلامی صورت گیرد.
این همایش سهروزه با حضور بیش از ۲۰۰ معلم و عالم از بازارهای سنتی دینی در سراسر مالزی برگزار شده و با محوریت «فقه، میزان برای پیشبرد امت» طراحی شده است.
دکتر مختار اظهار داشت که براساس خواسته نخستوزیر انور ابراهیم، این نشست باید به بستری برای تبادل دیدگاهها و پیوند بیشتر میان نهادهای اسلامی و دولت تبدیل شود.
وی همچنین بر ضرورت ارتقای آموزش در مدارس شبانهروزی متناسب با تحولات معاصر تأکید کرده و خواستار ورود فناوری، زبانهای خارجی و مهارتهای مدیریتی در این مراکز شد تا نقش اجتماعی و معنوی آنها ارتقا یابد.
**************
پایان پیام/ 345