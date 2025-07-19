به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ دیوارنگاره‌ای با عنوان «صبر در فجر» را رونمایی خواهد کرد.

طبق اعلام شورای روابط اسلام و آمریکا شعبه لس‌آنجلس (CAIR‑LA)، این رویداد با هدف تقویت اتحاد و همبستگی علیه نفرت و اسلام‌هراسی در لس‌آنجلس برگزار می‌شود. نقاشی دیواری به‌نام “Sabr at Fajr” توسط هنرمند فلسطینی‌تبار آمریکایی، ساج عیسی، خلق شده است و مفاهیمی چون مقاومت، صبر و امید را در مقابل ظلم به تصویر می‌کشد.

رونمایی رسمی این اثر دوشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ در محله‌ای از لس‌آنجلس صورت می‌گیرد. این برنامه با همراهی گروه‌های «لس‌آنجلس علیه نفرت» (LA vs Hate) و شورای عمومی امور مسلمانان (MPAC) و نیز با حضور فعالان مدنی و هنرمندان برگزار خواهد شد.

در بیانیه شورای روابط اسلام و آمریکا تأکید شده که هنری جمعی، مانند دیوارنگاره، می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در برابر نفرت‌پراکنی عمل کرده و پیامی قوی از وحدت فرهنگی و همبستگی اجتماعی مخابره کند.

این رویداد بخشی از کارزار مستمر «لس‌آنجلس علیه نفرت» است که با هدف ارتقای پذیرش تنوع فرهنگی و مقابله با اقدامات تنفرآمیز در سراسر این شهر برگزار می‌شود.

