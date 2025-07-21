به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌گزارش رویترز، در روز پس از برگزاری انتخابات ۲۴ ژوئن، بیش از ۶۲۰۰ پست آنلاین حاوی الفاظ یا تهدیدهای اسلام‌هراسانه علیه ممدانی ثبت شد، که میزان قابل توجهی از افزایش چنین پست‌هایی نسبت به تعداد متوسط در دوره‌های قبل را نشان می‌دهد.

برخی از این مطالب حتی شامل تهدید به قتل و نسبت دادن پیوند با حملات ۱۱ سپتامبر بوده‌اند.

مرکز مطالعات نفرت سازمان‌یافته (CSOH) که تحلیل پلتفرم‌های مختلفی شامل ایکس (توئیتر سابق) و فیسبوک را انجام داده، گزارش داده است که از ۱۳ تا ۳۰ ژوئن، نزدیک به ۶۶۷۰ پست درباره ممدانی منتشر شده که جمعا بیش از ۴۱۹ میلیون تعامل دیجیتال (لایک، اشتراک‌گذاری، کامنت) را به‌دنبال داشته است. حدود ۳۹ درصد از این پست‌ها آشکارا ضدمسلمانان و ۵۱ درصد ترکیبی از مسلمان‌هراسی و حمله به ایدئولوژی سیاسی ممدانی بوده‌اند.

در همان روز انتخابات، توئیت‌های روزانه ضداسلامی علی ممدانی به ۲۱۷۳ پست رسید، در حالی که پیش‌تر بین ۵۶ تا ۲۶۴ در روز متغیر بود.

این بررسی نشان می‌دهد که اسلام‌هراسی دیجیتال در واکنش به موفقیت یک نامزد مسلمان، بسیار سازمان‌یافته شده است.

فعالان حقوق مدنی از جمله سازمان روابط اسلام و آمریکا (CAIR) خواهان محکومیت این موج اسلام‌هراسی توسط مقام‌ها شدند و هشدار داده‌اند که اگر این پیام‌ها مهار نشوند، ممکن است به خشونت واقعی در جامعه نیز بینجامد.

