به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی نیویورکپست در گزارشی، هشدار داده است که «بریتانیا با مدیریت ضعیف مهاجرت و چشمپوشی از نگرانیهای امنیتی، در برابر خطر اسلامیشدن و تهدیدات تروریستی تسلیم شده است».
در این گزارش، نیویورکپست به ورود بیش از ۱۷۰ هزار مهاجر غیرقانونی از مسیر کانال انگلیس طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرده و اعلام میکند که دولت استارمر، در مقابل آنچه که «اسلامیشدن» خوانده، واکنش ضعیفی نشان داده است.
نیویورکپست تأکید میکند گروهی از مهاجران اهل ایران و کشورهای عربی، که اخیرا بازداشت شدهاند، ممکن است (!) به شبکههای تروریستی متصل باشند؛ همچنین این ادعا مطرح شده که گروههای قاچاق انسان ممکن است به داعش وابسته باشند و سازمانهای امنیتی از این موضوع غافل ماندهاند.
علاوه بر این، نیویورکپست منتقد نحوه پوشش رسانهای حملات تروریستی اسلامی بوده و معتقد است که دولت انگلیس با تلاش برای تعریف اسلامهراسی بهعنوان جرم، عملا مانع واکنش منطقی به تهدیدات حقیقی شده است. این نشریه آمریکایی هشدار میدهد که این روند برای جامعه یهودیان بریتانیا، که با روند رو به رشد یهودستیزی روبهروست، زیان بار است!
نویسنده این مقاله نیویورکپست به دولت آمریکا توصیه میکند که از تجربه بریتانیا درس گرفته و اجازه ندهد همان الگو در این کشور تکرار شود!
**************
پایان پیام/ 345