به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس و دبیرکل گروه «حفاظت اسلام» در بیانیه‌ای رسمی، خواستار لغو تصمیم دولت موقت برای اعطای مجوز تاسیس دفتر مقام عالی حقوق بشر سازمان ملل در بنگلادش شدند. آن‌ها این تصمیم را «دخالت خارجی در امور داخلی کشور» و تهدیدی برای «ارزش‌های اسلامی و حاکمیت ملی» توصیف کردند.

در تجمع خیابانی دروازه شمالی مسجد ملی داکا، هیئت رهبری «حفاظت اسلام» هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم، ممکن است «جنبشی ملی» به راه بیفتد. محمد بابونگاری و مامون‌الحق، رهبران این گروه، اعلام کردند مردم کشور آماده مقاومت و واکنش خیابانی هستند.

این گروه‌ها و افراد معتقدن که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی با بهانه «حقوق بشر»، تلاش به سنگ‌اندازی در اجرای بر قوانین اسلامی شریعت، قوانین خانواده و اخلاقی کشور کرده‌اند. آنها همچنین معتقدند که اعطای این مجوز همانند «آوردن دشمن به داخل کشور توسط دولت» است که پیامدهای ویرانگری خواهد داشت.

