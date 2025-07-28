اعلام آمادگی کمیسر عالی سازمان ملل برای کمک به ایجاد کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: ما آماده‌ایم تا از فلسطینی‌ها در کشور سازی، با محوریت حقوق بشر و حاکمیت قانون، حمایت کنیم. وقتی آن زمان فرا برسد، برنامه‌های حمایت از قربانیان و بازماندگان، راهی مهم برای گشودن مسیری به سوی پاسخگویی و جبران خسارت خواهد بود.

این کمیسر از دولت‌ها خواست تا برای پایان دادن به درگیری در غزه و جلوگیری از الحاق کرانه باختری اشغالی، به اسرائیل فشار بیاورند.

روز پنجشنبه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که فرانسه رسماً فلسطین را به عنوان یک کشور در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت.

کشور فلسطین تا سال ۲۰۲۵ توسط ۱۴۷ کشور به رسمیت شناخته شده است. در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. از سال ۲۰۲۴، فلسطین توسط ۱۰ کشور از جمله ایرلند، نروژ، اسپانیا و ارمنستان به رسمیت شناخته شده است.

