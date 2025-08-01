افتتاح شبکه ارتباطات یکپارچه تلفن همراه در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ آستان مقدس علوی با حضور «هیام الیاسری»، وزیر ارتباطات عراق، و «سید عیسی الخرسان»، تولیت آستان، در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از نخستین پروژه ارتباطاتی یکپارچه در عراق رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که تمامی شرکت‌های فعال در عرصه مخابرات را در قالب یک شبکه واحد گرد هم آورده و پوشش تماس و اینترنت با کیفیت مطلوب را در پنج طبقه صحن و عمق ۱۴ متری زیرزمین ممکن می‌سازد.

دکتر «هیام الیاسری»، وزیر ارتباطات عراق

در این مراسم رسمی که با نظارت آیت‌الله الخرسان و حضور نمایندگان هیئت وزارت ارتباطات در بغداد و نجف، مدیران شرکت‌های مخابراتی، فرماندهان امنیتی، اعضای هیئت مدیره و خادمان برگزار شد، الیاسری ضمن ابراز خرسندی از آغاز به‌کار این طرح در نجف تأکید کرد: «این تحول کیفی در عرصه ارتباطات، پاسخ‌گوی نیاز میلیون‌ها زائر در مناسبت‌های دینی، به‌ویژه اربعین حسینی است و وزارت ارتباطات با همکاری شرکت‌های مخابراتی کوشیده اینترنت پرسرعت و یارانه‌ای را با هزینه مناسب در اختیار شهروندان قرار دهد.»

مهندس کرار نجار، ناظر فنی پروژه از بخش رسانه و ارتباطات آستان، با اشاره به دو سال کار کارشناسی و نصب بیش از ۳۵۰ نقطه ارتباطی در تمامی سطوح صحن گفت: «این شبکه هوشمند قادر است به‌طور هم‌زمان بیش از ۱۰۰ هزار کاربر را بدون افت کیفیت یا تداخل سیگنال پوشش دهد.»

عباس خاقانی، مدیر دفتر هیئت رسانه و ارتباطات در منطقه فرات میانی، نیز گفت: «این نخستین تجربه در نوع خود در عراق است؛ بیش از ۲۷۰ هزار متر مربع از فضاهای حرم مطهر را در پنج طبقه شامل اماکن عبادی، اداری، کتابخانه و راهروها تحت پوشش قرار داده‌ایم. طراحی دقیق مهندسی و پیگیری میدانی برای انتخاب بهترین نقاط نصب تجهیزات جهت مدیریت تراکم جمعیتی و ممانعت از تداخل فرکانسی از جمله مراحل کلیدی اجرای این طرح بوده است.»

گفتنی است سامانه ارتباطات یکپارچه آستان مقدس علوی الگویی برای به‌روزرسانی‌های فناورانه در خدمت‌رسانی به زائران امیرالمؤمنین علیه‌السلام به‌ویژه در ایام اربعین است که هم‌اکنون با امکانات پیشرفته، بستر تماس و اینترنت پایدار را در یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های مذهبی جهان فراهم آورده است.

..............................

پایان پیام/