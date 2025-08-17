به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کمیسیون خدمات خاکسپاری تگزاس به دلیل ارسال پیامهای اسلامستیزانه در جریان بررسی پرونده مسجد «ایست پلینو» با موجی از انتقادها روبهرو شده است.
گزارشها نشان میدهد کریستین تیپس، رئیس این کمیسیون، در مکاتبات خود با اسکات بینگامان، مدیر اجرایی وقت، تصاویری از یک شبکه افراطی هوادار رژیم صهیونیستی را ارسال کرده که قرآن را متنی خشونتآمیز و تهدیدی برای غیرمسلمانان معرفی میکرد. وی همچنین ویدئویی از یک یوتیوبر تندرو فرستاده که مسجد «ایست پلینو» را تهدیدی برای جامعه آمریکا برشمرده بود.
این پیامها در حالی ارسال شد که کمیسیون یادشده سرگرم بررسی شکایتی علیه مسجد بود. نهایتا این مرکز اسلامی از هرگونه تخلف تبرئه شد.
در یکی از پیامها، بینگامان، مدیر اجرایی وقت کمیسیون یادشده، در واکنش به محتوای ضداسلامی مینویسد: «سخت است وقتی نفرت آموزش داده میشود صبور بود.» تیپس نیز در پاسخ نوشته بود: «موافقم!»
انتشار این مکاتبات اکنون پرسشهایی جدی درباره بیطرفی و عملکرد کمیسیون دولتی در تگزاس ایجاد کرده است. فعالان مسلمان این اقدام را مصداق تبعیض دانسته و خواستار رسیدگی شفاف به ماجرا شدهاند.
