به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه مدعی شد که مقر فرماندهان یمنی در صنعا را هدف قرار داده و بسیاری از فرماندهان و رهبران یمنی را ترور کرده است.

این ادعا از سوی رهبری عالی جنبش انصار الله و سایر مقام های یمنی رد و تاکید شد که حملات وحشیانه اسرائیل صرفا اماکن غیر نظامی را هدف قرار داده است.

در همین زمینه دو مقام یمنی، «عبدالعزیز البکر»، وزیر مشاور پیشین دولت صنعا و دبیرکل حزب «سوسیالیست ناسیونالیست» یمن و «حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا ضمن رد ادعاهای رژیم صهیونیستی بر ادامه مبارزه نیروهای یمنی تاکید کردند:

هر حمله‌ای که غیرنظامیان را در صنعا هدف قرار می‌دهد، به سوخت اضافی برای مقاومت مردم یمن تبدیل می شود.

البکر گفت: ادعاهای مطرح شده توسط دشمن صهیونیستی کاملا بی‌اساس است و هیچ ارتباطی با هدف قرار دادن واقعی رهبران یا اماکن نظامی در یمن ندارد. واقعیت میدانی تأیید می‌کند که تمام حملات اخیر به تأسیسات غیرنظامی و خدماتی مانند نیروگاه‌ها و شرکت‌های نفتی یا اماکن خالی که قبلا بمباران شده بودند، محدود شده است. این رفتار نشان می‌دهد که دشمن از نظر اطلاعاتی شکست خورده است و قادر به کسب اطلاعات دقیق در مورد اماکن نظامی یا رهبری نیست. بنابراین، هدف اصلی دشمن، هدف قرار دادن مردم یمن و توانایی‌های غیرنظامی آنها در تلاش برای مطیع کردن ملت و مجازات آنها به دلیل مواضع حمایتی خود از فلسطین و غزه است.

البکر تاکید کرد: دقایقی پس از تجاوز، وزارت دفاع یمن نادرستی گزارش‌ها مبنی بر هدف قرار گرفتن رهبران صنعا در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی روز –پنج شنبه- به پایتخت را ثابت کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی از طریق این ادعاها به دنبال دستیابی به چندین هدف است: نخست، جعل یک پیروزی دروغین برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در میدان در مقابله با مقاومت فلسطین و پایداری قهرمانانه آن. دوم، تلاش برای تأثیرگذاری بر روحیه مردمی در یمن با این ادعا که قادر به دستیابی به رهبران کشور است، در حالی که حقیقت کاملا برعکس است. سوم، این ادعاها در خدمت تبلیغات رسانه‌ای دشمن است که مخاطبان داخلی و متحدان آمریکایی و غربی‌ خود را هدف قرار می‌دهد تا تجاوز مداوم و شکست‌های مکرر خود را توجیه کند. به عبارت دیگر، آنچه دشمن به دنبال آن است، فریب و اغراق برای جبران ضعف خود در میدان است.

دبیر کل حزب سوسیالیست ناسیونالیست یمن تاکید کرد: موضع جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن روشن و قاطع است: این حملات، یمن را از ادامه عملیات نظامی خود در حمایت از غزه تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره باز نخواهد داشت.

نیروهای مسلح یمن بارها اعلام کرده‌اند که پاسخ به این حملات در زمان و مکان مناسب انجام خواهد شد و بانک هدف آنها در دریا و خشکی علیه منافع دشمن فعال است.

انصارالله نیز به نوبه خود تأکید کرده است که این جنایات تنها عزم یمنی‌ها را برای پایبندی به آرمان فلسطین به عنوان یک مسئله اصلی برای ملت و ادامه حمایت از آن با تمام قدرت افزایش خواهد داد. به طور خلاصه، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام بوده بلکه گزینه مقاومت را در یمن تقویت کرده است.

وی افزود: مردم یمن در طول تاریخ و از زمان آغاز تجاوز، ثابت کرده‌اند که شکست‌ناپذیر و تسلیم‌ناپذیر هستند. هرچه حملات صهیونیستی و آمریکایی بیشتر شود، همبستگی و حمایت مردمی از مقاومت بیشتر می‌شود. امروزه، مردم یمن این حملات را به عنوان اذعانی بر نقش محوری خود در نبرد ملت علیه پروژه صهیونیستی-آمریکایی می‌دانند. بنابراین، واکنش مردم یمن در انجام تظاهرات خشم، تأمین نیروی انسانی، پول و سلاح برای جبهه‌ها و تقویت روحیه جبهه مقاومت تجلی می یابد.

این مقام یمنی تاکید کرد: هر حمله‌ای که غیرنظامیان را در صنعا یا هر نقطه دیگر هدف قرار می‌دهد، به سوخت اضافی برای مقاومت مردم یمن و عزم آنها برای ادامه نبرد تا پایان تبدیل می‌شود.

حزام الاسد: جعل پیروزی‌های خیالی، میزان شکست اطلاعاتی، نظامی و اخلاقی اسرائیل را آشکار می‌کند

الاسد در واکنش به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن مقر فرماندهان یمنی گفت که این ادعاها هیچ حقیقتی ندارد و میزان شکست اطلاعاتی، نظامی و اخلاقی اسرائیل را در تلاش برای جعل پیروزی‌های خیالی آشکار می‌کند.

وی تاکید کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی فقط اماکن غیرنظامی، تأسیسات خدماتی یا مناطقی را که بارها بمباران شده‌اند، هدف قرار داده است و تمام تلاش‌های آنها برای منصرف کردن مردم یمن از حمایت از غزه شکست خورده است.

الاسد گفت: مردم یمن با توکل به خدا مصمم هستند تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره به حمایت از مردم خود در غزه ادامه دهند.

