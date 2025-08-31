تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه و اطراف آن + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگندههای رژیم صهیونیستی صبح امروز (یکشنبه) چندین بار ارتفاعات و مناطق اطراف نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که این حملات، مناطق علی الطاهر، الدبشه، اطراف النبطیه الفوقا و کفر تبنیت را شامل میشود.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل اقدام به اجرای نوار آتش در کوههای منطقه علی الطاهر در حومه النبطیه الفوقا کرده است. این حملات در مدت کوتاهی چندین بار تکرار شد و شدت یافت.
همزمان با حملات هوایی، پهپادهای اسرائیلی بهطور گسترده در آسمان منطقه و اطراف آن به پرواز درآمدهاند. خبرنگار المیادین همچنین گزارش داد که بامداد امروز، یک پهپاد اسرائیلی منزلی را در منطقه عیتا الشعب در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
رژیم اسرائیل از زمان توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، بهطور مکرر حاکمیت لبنان را نقض کرده است. تنها دو روز پیش، یک شهروند لبنانی در پی حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در منطقه سیر الغربیه در استان نبطیه به شهادت رسید.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما