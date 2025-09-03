  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت آیت‌الله فاضلی بهسودی به بازماندگان زلزله‌ی افغانستان + پوستر

۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۷
پیام تسلیت آیت‌الله فاضلی بهسودی به بازماندگان زلزله‌ی افغانستان + پوستر

دفتر آیت‌الله فاضلی بهسودی، از علمای سرشناس شیعه افغانستان، با صدور پیامی در پی وقوع زلزله اخیر در استان کنر و مناطق همجوار، این فاجعه انسانی را مایه اندوه عمیق دانست و با خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌اللّه فاضلی بهسودی، از علمای سرشناس شیعه افغانستان، در پیامی وقوع زلزله ویرانگر اخیر در استان کنر و مناطق همجوار را که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن شمار زیادی از مردم و بی‌خانمان شدن هزاران خانواده شد، «باعث تأسف و اندوه فراوان» توصیف کرد.

در این پیام آمده است:
«وقوع زلزله ویرانگر در ولایت کنر و مناطق همجوار که باعث جانباختن و مجروح شدن عده زیادی و بی‌خانمان شدن هزاران تن از همشهریان عزیز شد، باعث تأسّف و اندوه فراوان گردید. دفتر حضرت آیت‌اللّه العظمی فاضلی بهسودی(مدّظله العالی) ضمن ابراز همدردی و غمشریکی، این مصیبت ناگوار را به همۀ بازماندگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثۀ مؤلمه رحمت و غفران، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌دارد.»

این پیام همچنین از مردم افغانستان، به‌ویژه تاجران و خیرین، خواسته است که همچون گذشته در این شرایط دشوار به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند و از کمک‌های مادی و معنوی خود دریغ نکنند.

پیام تسلیت دفتر مرجع عالیقدر به امضای محمد حسن عارفی، رئیس دفتر مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور۱۴۰۴ منتشر شده است.

پیام تسلیت آیت‌الله فاضلی بهسودی به بازماندگان زلزله‌ی افغانستان

