به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌اللّه فاضلی بهسودی، از علمای سرشناس شیعه افغانستان، در پیامی وقوع زلزله ویرانگر اخیر در استان کنر و مناطق همجوار را که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن شمار زیادی از مردم و بی‌خانمان شدن هزاران خانواده شد، «باعث تأسف و اندوه فراوان» توصیف کرد.

در این پیام آمده است:

«وقوع زلزله ویرانگر در ولایت کنر و مناطق همجوار که باعث جانباختن و مجروح شدن عده زیادی و بی‌خانمان شدن هزاران تن از همشهریان عزیز شد، باعث تأسّف و اندوه فراوان گردید. دفتر حضرت آیت‌اللّه العظمی فاضلی بهسودی(مدّظله العالی) ضمن ابراز همدردی و غمشریکی، این مصیبت ناگوار را به همۀ بازماندگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثۀ مؤلمه رحمت و غفران، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌دارد.»

این پیام همچنین از مردم افغانستان، به‌ویژه تاجران و خیرین، خواسته است که همچون گذشته در این شرایط دشوار به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند و از کمک‌های مادی و معنوی خود دریغ نکنند.

پیام تسلیت دفتر مرجع عالیقدر به امضای محمد حسن عارفی، رئیس دفتر مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور۱۴۰۴ منتشر شده است.

