به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، شهر غزنی افغانستان میزبان مراسم باشکوهی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) بود.
در این محفل، جمع زیادی از علما، طلاب، شخصیتهای فرهنگی و دینی و اقشار مختلف مردم حضور یافتند و یاد و مقام این امام همام را گرامی داشتند.
سخنرانان این مراسم ضمن اشاره به جایگاه والای امام حسن عسکری(ع) در تداوم مسیر امامت، بر لزوم الگوگیری از سیره و آموزههای ایشان در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.
در حاشیه این برنامه، حاضران با بازماندگان و خانوادههای آسیبدیده از زلزله اخیر در استان کنر افغانستان و دیگر مناطق شرقی کشور ابراز همدردی کرده و برای درگذشتگان این حادثه طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل نمودند.
این مراسم جلوهای از پیوند معنوی میان تکریم اهلبیت(ع) و همبستگی اجتماعی مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی بود.
...
پایان پیام/
نظر شما