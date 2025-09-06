  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

مراسم شهادت امام حسن عسکری(ع) در شهر غزنی افغانستان و همدردی با زلزله‌زدگان + ویدئو

۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۸
کد خبر: 1723961
مراسم شهادت امام حسن عسکری(ع) در شهر غزنی افغانستان و همدردی با زلزله‌زدگان + ویدئو

مراسم عزاداری شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری(ع)، با حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در شهر غزنی افغانستان برگزار شد؛ برنامه‌ای که در کنار تجلیل از سیره آن امام همام، به همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله اخیر شرق افغانستان نیز اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، شهر غزنی افغانستان میزبان مراسم باشکوهی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) بود.

در این محفل، جمع زیادی از علما، طلاب، شخصیت‌های فرهنگی و دینی و اقشار مختلف مردم حضور یافتند و یاد و مقام این امام همام را گرامی داشتند.

سخنرانان این مراسم ضمن اشاره به جایگاه والای امام حسن عسکری(ع) در تداوم مسیر امامت، بر لزوم الگوگیری از سیره و آموزه‌های ایشان در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.

در حاشیه این برنامه، حاضران با بازماندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله اخیر در استان کنر افغانستان و دیگر مناطق شرقی کشور ابراز همدردی کرده و برای درگذشتگان این حادثه طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل نمودند.

این مراسم جلوه‌ای از پیوند معنوی میان تکریم اهل‌بیت(ع) و همبستگی اجتماعی مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی بود.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha