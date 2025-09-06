به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه اروپا حملات رژیم صهیونیستی علیه نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) را محکوم کرد و تأکید نمود که تمامی طرف‌ها موظف به تضمین امنیت و ایمنی کارکنان سازمان ملل هستند.

انور ال انونی، سخنگوی کمیسیون اروپا، در نشست خبری روزانه کمیسیون، ضمن یادآوری موضع اتحادیه اروپا درباره یونیفل که در شورای اروپایی بیان شده، گفت: ما هرگونه حمله به نیروهای سازمان ملل در لبنان را محکوم می‌کنیم. تمامی طرف‌ها موظف به اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین ایمنی و امنیت کارکنان سازمان ملل هستند.

وی همچنین از همه طرف‌ها خواست تا به طور کامل توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کنند، قطعنامه‌ای که خواستار پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان است.

**************

پایان پیام/ 345