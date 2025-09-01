پاکستان وقوع زلزله شرق افغانستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه در پی زمینلرزه شدید شب گذشته در شرق افغانستان، پیام تسلیت صادر کرد.
وی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلب ما با خانوادهها و جوامع آسیبدیده از این فاجعه است. برای بهبود سریع مصدومان و کسب استقامت برای تمامی افراد تحت تأثیر این حادثه دعا میکنیم.»
زلزلهای با قدرت شش ریشتر نیمهشب گذشته استانهای کنر، ننگرهار، لغمان و سایر مناطق شرق افغانستان را لرزاند.
بر اساس گزارش سخنگوی وزارت داخله امارت اسلامی، تاکنون شمار کشتهشدگان در کنر و ننگرهار به از مرز ۸۰۰ نفر عبور کرده است.
پاکستان ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر ضرورت کمک فوری به آسیبدیدگان و تسریع روند امدادرسانی تأکید کرده است.
