پاکستان وقوع زلزله شرق افغانستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه در پی زمین‌لرزه شدید شب گذشته در شرق افغانستان، پیام تسلیت صادر کرد.

وی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلب ما با خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده از این فاجعه است. برای بهبود سریع مصدومان و کسب استقامت برای تمامی افراد تحت تأثیر این حادثه دعا می‌کنیم.»

زلزله‌ای با قدرت شش ریشتر نیمه‌شب گذشته استان‌های کنر، ننگرهار، لغمان و سایر مناطق شرق افغانستان را لرزاند.

بر اساس گزارش سخنگوی وزارت داخله امارت اسلامی، تاکنون شمار کشته‌شدگان در کنر و ننگرهار به از مرز ۸۰۰ نفر عبور کرده است.

پاکستان ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر ضرورت کمک فوری به آسیب‌دیدگان و تسریع روند امدادرسانی تأکید کرده است.

