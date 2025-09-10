به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم صانعی، مدرس پژوهشگاه دفاع مقدس، در گفتگویی که در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی انجام شد، به تشریح ابعاد و پیامدهای مهم جنگ ۱۲ روزه و راهکارهای تحقق امت واحده اسلامی پرداخت.
صانعی اظهار داشت که جنگ ۱۲ روزه با لطف الهی، فرصتی برای افشار شدن چهره واقعی دشمنان از جمله اسرائیل، استکبار جهانی و دولتهای مزدور منطقه فراهم آورد. وی برکات داخلی این جنگ را در پیروی از رهبری و عشق به ایشان حتی در میان مخالفان، به دلیل فرماندهی و تبیینهای واقعبینانه ایشان، و همچنین انسجام بیبهای ملی دانست. او افزود این انسجام که بین ملت ما به وجود آمد، با هیچ بهایی به دست نمیآمد و به جهانیان نشان داد که دشمن کیست و دوست کیست و چه کسی دنبال شیطان میرود و چه کسی به جبهه خدا نزدیک میشود. این تحلیلها و صحبتهای رهبر پس از جنگ، در درک این واقعیات توسط مردم ما و جهان بسیار مؤثر بود.
وی تأکید کرد که تلاشهای دشمنان برای عادیسازی روابط با آمریکا و اسرائیل و استکبار جهانی هرگز موفق نخواهد شد، چرا که اولاً خداوند نمیخواهد و ثانیاً روشنگریهای عالی امام خمینی (ره) در زمان خود و امام خامنهای در زمان حاضر، با لطف و هدایتهای امام زمان (عج)، این تلاشها را به جایی نمیرساند. انسجامی که بین ملتها، چه در زمان دفاع مقدس ۸ ساله و چه اکنون در جنگ ۱۲ روزه، به وجود آمده، هرگز اجازه نخواهد داد که دشمنان با شعارهای خود پیروز شوند. وی افزود با یاری خدا و لطف امام زمان (عج)، اسلام پیروز و یهود (رژیم صهیونیستی) نابود خواهد شد و جبهه ناحق به هیچ کجا نخواهد رسید. این حقیقت نه تنها در کشورهای جهان و به ویژه کشورهای مزدور منطقه، بلکه در خصوص دشمنان داخلی مملکت نیز صدق میکند. ملت ایران، در کنار ملتهای یمن، لبنان، عراق و غزه، نقش مهمی در روشنکردن چهره خبیث استکبار و رساندن حق به نتیجه کامل ایفا میکنند.
در پاسخ به سؤالی درباره موانع تحقق امت واحده اسلامی، این مدرس پژوهشگاه دفاع مقدس بازگشت به مفاهیم قرآنی را راهکار اصلی دانست و با تأکید بر فرمایش امام خامنهای اظهار داشت که ما با جدا شدن از قرآن و نفهمیدن آن، به تفرقه گرایش پیدا کردهایم. او تصریح کرد که اگر قرآن فهمیده، تبیین و هضم شود و جذب وجود و تفکر ما گردد، استکبار جهانی هرگز نمیتواند کاری بکند، زیرا کسی که قرآن با گوشت و پوستش آمیخته شود، برای شهادت سینه سپر میکند و تمام اهداف جامعه اسلامی و جامعه مدنی مهدوی را حتماً به منصه ظهور خواهد رساند.
وی همچنین فهم مفاهیم احادیث اهلبیت (ع)، به ویژه نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، و کتاب مصباح حضرت رسول اکرم (ص) را ضروری دانست و از مبلغین جامعه اسلامی، به خصوص از ایران، خواست تا تلاش بیشتری در مجامع خارجی داشته باشند.
