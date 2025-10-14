به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۶۶ ساله آلمانی در ایالت اوبراسترایش اتریش به اتهام حمله‌ شنیع و اسلام‌هراسانه به یک زن محجبه در بازار هفتگی شهر شارینگد به 10 ماه حبس، محکوم شد. دادگاه ایالتی، اجرای این حکم را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس اتهامات، این مرد در ماه آوریل، بانوی محجبۀ اتریشی را ابتدا به دلیل مذهبش مورد توهین و فحاشی قرار داده و سپس او مورد ضرب و شتم قرار داده و تلاش کرده با خشونت، یک تکه گوشت خوک را وارد دهانش کند.

دادگاه همچنین به قربانی ۱۰۰۰ یورو غرامت داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد متهم دارای سه سابقه کیفری در آلمان بوده است. این حادثه نمونه‌ای از افزایش جرایم اسلام‌هراسانه در اروپای مرکزی به شمار می‌رود.

