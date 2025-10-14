  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

دادگاه اتریش مرد سابقه‌دار آلمانی را به‌علت حملۀ بی‌شرمانه به بانوی محجبه محکوم کرد

۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
کد خبر: 1738584
دادگاه اتریش مرد سابقه‌دار آلمانی را به‌علت حملۀ بی‌شرمانه به بانوی محجبه محکوم کرد

یک مرد ۶۶ ساله آلمانی به‌دلیل حملۀ اسلام‌هراسانه به یک زن محجبه به ده ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۶۶ ساله آلمانی در ایالت اوبراسترایش اتریش به اتهام حمله‌ شنیع و اسلام‌هراسانه به یک زن محجبه در بازار هفتگی شهر شارینگد به 10 ماه حبس، محکوم شد. دادگاه ایالتی، اجرای این حکم را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس اتهامات، این مرد در ماه آوریل، بانوی محجبۀ اتریشی را ابتدا به دلیل مذهبش مورد توهین و فحاشی قرار داده و سپس او مورد ضرب و شتم قرار داده و تلاش کرده با خشونت، یک تکه گوشت خوک را وارد دهانش کند.

دادگاه همچنین به قربانی ۱۰۰۰ یورو غرامت داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد متهم دارای سه سابقه کیفری در آلمان بوده است. این حادثه نمونه‌ای از افزایش جرایم اسلام‌هراسانه در اروپای مرکزی به شمار می‌رود.

........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha