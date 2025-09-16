به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به ارساس اطلاعات روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر امروز در آیین افتتاح سه پروژه مجموعه نگارستان که از محل عواید موقوفات و بقاع متبرکه ساخته شدهاند با تبریک سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، اظهار کرد: وقف راکد، فایدهای برای موقوفعلیهم ندارد؛ اگر وقف پویا نباشد و سرمایهگذاری جدیدی صورت نگیرد، عواید موقوفات نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه باشد.
وی افزود: صرف اجاره دادن موقوفات، در بلندمدت منجر به فرسودگی و از بین رفتن اصل مال خواهد شد، لذا باید بخشی از عواید را برای توسعه و بازسازی سرمایهگذاری کرد.
مدیرکل اوقاف قم با اشاره به دیدگاههای مختلف در زمینه فعالیتهای اقتصادی اوقاف، تاکید کرد: ورود به عرصههای اقتصادی، نه تنها مورد تایید مقام معظم رهبری است، بلکه یک ضرورت برای حفظ و تقویت موقوفات محسوب میشود. وی با اشاره به ابراز خرسندی رهبر انقلاب از سرمایهگذاریهای دریاپایه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، افزود که اوقاف باید دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهد و به تأمین نیازهای جامعه بپردازد.
افتتاح سه پروژه با سرمایهگذاری 110 میلیارد تومان
اسکندری جزئیات سه پروژه سرمایهگذاری جدید را که در همین روز افتتاح شدند، به شرح زیر اعلام کرد:
1ـ پروژه تجاری-مسکونی نگارستان 1: این پروژه با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع در ۶ طبقه، شامل ۸ واحد مسکونی و واحدهای تجاری است. این پروژه با سرمایهگذاری 60 میلیارد تومانی از محل موقوفات امامزاده ابواحمد، امامزاده احمد بن قاسم و برخی دیگر از موقوفات تأمین شده است.
2ـ پروژه اقامتی آمنه همرنگ: این پروژه در ۴ طبقه و با زیربنای ۵۵۳ مترمربع، در خیابان امام، انتهای کوچه ۶۲ واقع شده است. با سرمایهگذاری 15 میلیارد تومانی، از محل موقوفات امامزاده سید علی و بقعه علی بن بابویه قمی، احداث شده است.
3ـ پروژه تجاری-اداری: این پروژه با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع در ۶ طبقه، شامل ۹ واحد اداری و ۵ واحد تجاری است. این مجتمع با سرمایهگذاری 35 میلیارد تومانی از محل موقوفه شیخان تأمین اعتبار شده و در خیابان ۴۵ متری شهید صدوقی، نبش کوچه ۳۸ قرار دارد.
افزایش سرمایهگذاری در طرحهای آینده
مدیرکل اوقاف قم در ادامه به پروژههای آتی این نهاد اشاره کرد و گفت: پروژههای دیگری نیز در دست اقدام هستند که شامل پروژه اقامتی بزرگان؛ مجتمع اقامتی در نزدیکی حرم با پیشبینی ۱۷ میلیارد تومان هزینه، از محل موقوفه بزرگان، پروژه مسکونی حلاج که این مجتمع با زیربنای ۳۳۳ مترمربع و اعیان ۱۵۰۰ مترمربع، با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد تومان از محل موقوفه حلاج ساخته خواهد شد و مجتمع گردشگری که این پروژه با زیربنای ۴۷۰۰ مترمربع، با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد تومانی از محل موقوفه امامزاده علی بن جعفر در منطقه کرمجگان و جالین تکمیل میشود و تا چند ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید هستند.
وی به احداث مزرعه انرژی خورشیدی اشاره و ابراز کرد: با حمایت استاندار قم، یک مزرعه انرژی خورشیدی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
اسکندری از احداث ساختمان نخودریز خبر داد و گفت: این مجموعه با زیربنای ۲۱۰ مترمربع و با اعتبار ۳ میلیارد تومان در خیابان شهید روحانی احداث میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان بر ورود اوقاف به عرصههای نوین مانند آبزیپروری، کشاورزی و احداث مزرعه در کهک تاکید کرد و گفت: با توجه به نیازهای استان، اوقاف تلاش میکند تا با افزایش بهرهوری از موقوفات، در خدمترسانی به جامعه سهمی داشته باشد.
استاندار قم مطرح کرد
ضرورت استفاده از ظرفیت وقف برای رفع نیازهای جامعه
استاندار قم، وقف را پشتوانهای محکم برای توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی استان دانست و بر لزوم توسعه همکاریها با اداره کل اوقاف در زمینههای مختلف تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، مهندس اکبر بهنامجو ظهر امروز در آیین افتتاح سه پروژه مجموعه نگارستان که از محل عواید موقوفات و بقاع متبرکه ساخته شدهاند با تبریک سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم، این روز را نقطه عطفی در تاریخ استان و اسلام برشمرد و اظهار کرد: حضور با برکت حضرت معصومه (س) موجب تحولات اساسی در جایگاه قم در جهان شد و امروز شاهد ثمرات آن هستیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از حجتالاسلام اسکندری، مدیرکل اوقاف و همکارانش، فعالیتهای این اداره را پشتیبان محکمی برای مراکز فرهنگی، دانشگاهی و علمی استان دانست و افزود: نمونههای موفق وقف در استان قم، از جمله ساخت بیمارستانهایی که توسط موقوفات احداث شدهاند، نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه است. بیمارستان نور که توسط آیتالله سیستانی در حال ساخت است نیز نمونه دیگری از این فعالیتهای خیرخواهانه است.
توسعه وقف، تضمینکننده آینده استان
استاندار قم با تاکید بر اینکه کارکنان اداره کل اوقاف نیز در ثواب واقفان شریک هستند، به پروژههای عمرانی در دست اقدام این اداره اشاره کرد و گفت: ورود اوقاف به حوزه نیروگاه خورشیدی، اقدامی بسیار هوشمندانه است؛ چرا که علاوه بر تأمین مالی درازمدت برای رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، به رفع ناترازی انرژی در استان نیز کمک میکند.
بهنامجو، احداث مجتمعهای مسکونی در کنار بقاع متبرکه را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این اقدام ضمن فراهم آوردن امکانات اقامتی برای زائران، موجب میشود که مسافران از فضای معنوی موجود در این اماکن مقدس نیز بهرهمند شوند.
وی افزود: استانداری قم آماده است تا با همکاری شهرداری، مراکز فرهنگی و ورزشی را در اراضی وقفی و در کنار امامزادهها احداث کند تا خدمات بیشتری به جوانان و محصلان ارائه شود.
تجهیز اردوگاه دانشآموزی در منطقه فُردو
وی همچنین از حجتالاسلام اسکندری برای اعلام آمادگی جهت ساخت اردوگاه دانشآموزی در منطقه فُردو، به صورت وقفی، تشکر کرد و گفت: استان قم با کمبود امکانات اردوگاهی برای دانشآموزان مواجه است و این اقدام، یک نیاز حیاتی را برطرف خواهد کرد. امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال جاری آغاز شود و تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار قم با ابراز خرسندی از حضور مسئولان دلسوز در کمیته امداد و سایر نهادهای خیریه، بر لزوم همکاری تمامی سازمانها برای توانمندسازی افراد تحت پوشش و خدمترسانی بهتر به جامعه تاکید کرد.
