جهان علیه وتو آمریکا در سازمان ملل و حمایت گسترده از ناوگان صمود برای غزه / آمریکا به مقامات فلسطینی ویزا نداد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت قاطع ۱۴۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف (اسرائیل، آمریکا، پاراگوئه، نائورو و پالائو) و تعدادی ممتنع از جمله آرژانتین، به طور استثنایی به هیئت فلسطین اجازه داد از طریق ویدیوکنفرانس در هشتادمین اجلاس خود که هفته آینده آغاز می‌شود، شرکت کند. این تصمیم یک روز پس از وتوی ایالات متحده به قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس و ورود بی‌قیدوشرط کمک‌های بشردوستانه اتخاذ شد.

این اقدام مجمع عمومی پاسخی به تصمیم آمریکا در رد ویزاهای مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بود که نقض توافقات میزبانی این کشور با سازمان ملل تلقی می‌شود. مورگان اورتاگوس، مشاور مأموریت ایالات متحده در سازمان ملل (USUN)، این اقدام را با ادعای "حمایت تشکیلات خودگردان از تروریسم" توجیه کرد و گفت: "آن‌ها به خانواده‌های تروریست‌ها غرامت می‌دهند و در مدارس خود خشونت را ترویج می‌کنند." در مقابل، ریاض منصور، سفیر فلسطین، این تصمیم را "سوءاستفاده از قدرت و مجازاتی ناعادلانه" علیه فلسطین خواند و از حمایت ۱۴۵ کشور قدردانی کرد: "ما حق داریم کنار شما باشیم و دیدگاه‌هایمان را به‌صورت صلح‌آمیز و قانونی مطرح کنیم."

قطعنامه وتو شده توسط ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت (از جمله الجزایر، پاکستان و پاناما) ارائه شده بود و حمایت چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا را داشت، اما وتوی آمریکا مانع تصویب آن شد. اورتاگوس پیش از رأی‌گیری اظهار داشت: "این قطعنامه حماس را محکوم نمی‌کند و حق دفاع اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. حماس مسئول آغاز و ادامه این جنگ است و می‌تواند با آزادی گروگان‌ها و خلع سلاح، آن را پایان دهد." این ششمین وتوی آمریکا علیه قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه از زمان آغاز درگیری‌هاست، که برخی از آن‌ها در دوره دولت جو بایدن رخ داد. طبق آمار مقامات محلی، تعداد کشته‌شدگان فلسطینی از آغاز جنگ از ۶۵ هزار نفر فراتر رفته و محاصره کمک‌های بشردوستانه، بحران قحطی را تشدید کرده است.

همزمان، برزیل روز پنجشنبه بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد و از اسرائیل خواست از هرگونه "اقدام غیرقانونی یا خشونت‌آمیز" علیه ناوگان صمود، که با هدف ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در مدیترانه در حرکت است، خودداری کند. این بیانیه به موضع ۱۵ کشور دیگر از جمله آفریقای جنوبی، اندونزی، اسپانیا، مکزیک و ترکیه پیوست که پیشتر نگرانی خود را از تهدیدات اسرائیل علیه این ناوگان ابراز کرده بودند. اسرائیل این ناوگان را "تروریستی" خوانده و تهدید به حمله به کشتی‌های آن کرده است، به‌ویژه پس از حملات پهپادی مشکوک به دو کشتی در تونس. ناوگان صمود، که شامل شهروندانی از جمله نمایندگان پارلمان برزیل است، اکنون در مالت برای حرکت نهایی به سمت غزه تجمع می‌کند.

بیانیه مشترک این ۱۶ کشور بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی تأکید دارد و از اسرائیل می‌خواهد امنیت این مأموریت بشردوستانه را تضمین کند. فدراسیون ملی کارگران نفت برزیل این حمایت را "گامی بزرگ برای همبستگی جهانی با فلسطین" توصیف کرد و هشدار داد: "هرگونه حمله به ناوگان صمود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت خواهد بود." این موج حمایت‌ها در حالی شکل گرفته که فشارهای مردمی و دیپلماتیک برای رفع محاصره غزه و پایان درگیری‌ها شدت گرفته است.

