به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه مرد در شرق لندن به اتهام انجام اعمال اسلامهراسانه از جمله قرار دادن سر خوک و نوشتن عبارت «هیچ مسجدی وجود ندارد» مقابل ساختمانهای متعلق به مسلمانان به زندان محکوم شدند.
بر اساس گزارشها، این حوادث در ماه جولای سال گذشته در رینهام رخ داده است.
دادستانها اعلام کردند یک نفر از این افراد اعضای بدن خوک را مقابل چند مرکز اجتماعی از جمله یک مرکز کودکان، مرکز جوانان سلطنتی و آکادمی هریس قرار داده است. دو نفر دیگر نیز در خرابکاریهای مرتبط با خصومت دینی نقش داشتهاند.
لوئیس اوکلی، دادستان کل انگلستان تأکید کرد که این جرایم «عمدی و ناشی از نفرت مذهبی» بوده است.
دادگاه دو نفر از این مجرمین را هر کدام به ۳۲ ماه و فرد دیگر را به ۲۵ ماه زندان محکوم کرد. هر سه متهم به آسیب رساندن به اموال به دلایل مذهبی اعتراف کردند.
در سالهای اخیر واکنش دستگاه قضایی انگلیس به جرایم ناشی از اسلامهراسی نگرانیهای فزایندهای در میان اسلامهراسان ایجاد کرده است.
**************
پایان پیام/ 345