به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو جوان مسلمان هندی در اقدامی انسان‌دوستانه، مراسم تدفین دو زن هندو را که هیچ بازمانده‌ای نداشتند، با احترام به ادیانشان انجام دادند. این اقدام، در حالی که مسلمانان هند هر ازگاهی مورد آزار هندوهای افراطی قرار می‌گیرند، مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفت.

آرام شانتیدوی نام یکی از این زنان هندی است که سه دختر و یک پسرش را مدت‌ها پیش از دست داده بود؛ او در ۱۵ سال گذشته در یک اتاق اجاره‌ای به تنهایی زندگی می‌کرد.

سرانجام پس از تحمل یک دورۀ بیماری سخت این زن هندو در سن ۶۷ سالگی جان باخت؛ عسگر علی‌خان جوان مسلمانی که در همسایگی این زن زندگی می‌کرد و در مدت طول درمان هم از او مراقبت می‌کرد، داوطلبانه به‌همراه چند مسلمان دیگر، مراسم تدفین او را به‌عهده گرفتند.

اما در سویی دیگر، یک زن ۴۴‌سالۀ هندو که هیچ خانواده یا بازمانده‌ای نداشت، پس از مدت‌ها جدال با سرطان سرانجام در یک مرکز توانبخشی در گذشت.

طبق این گزارش، افراد این مرکز با مراجعه به تی. سیفیر، عضو شورای محلی مسلمانان موضوع را مطرح کردند که او هم بی‌درنگ مسئولیت مراسم تدفین را به‌عهده گرفت.

تی. سفیر به خبرنگاران گفت: دینم به من آموخته است که به مردگان احترام بگذارم، چه آشنا باشند چه غریبه.

...............

