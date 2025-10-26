به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، این رژیم شامگاه گذشته با حمله هوایی به منطقه القلیعه در جنوب لبنان، «محمد أکرم عربیه» از نیروهای ویژه نیروی رضوان وابسته به حزبالله را هدف قرار داد و وی را به شهادت رساند.
در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که «محمد أکرم عربیه»در حال تلاش برای بازسازی زیرساختهای نظامی حزبالله بوده و فعالیتهای وی را «نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان» توصیف کردهاند. این رژیم با تکرار ادعاهای بیاساس خود، مقاومت اسلامی لبنان را «تروریستی» خوانده و ترور این رزمنده را اقدامی در راستای «رفع تهدید علیه اسرائیل» قلمداد کرده است.
نیروی رضوان؛ ستون فقرات مقاومت در جنوب لبنان
نیروی رضوان یکی از یگانهای نخبه حزبالله لبنان است که مأموریتهای ویژهای در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی برعهده دارد. این نیروها با آموزشهای پیشرفته و تجربه عملیاتی بالا، نقش کلیدی در دفاع از خاک لبنان و مقابله با اشغالگران ایفا میکنند.
محمد أکرم عربیه از اعضای فعال این یگان بود که در سالهای اخیر در عملیاتهای مختلف مقاومت مشارکت داشت و بهعنوان یکی از نیروهای مؤثر در بازسازی توانمندیهای نظامی حزبالله شناخته میشد.
ادامه تجاوزات اسرائیل زیر سایه توافق آتشبس
رژیم صهیونیستی در حالی به ترور فرماندهان و نیروهای مقاومت ادامه میدهد که توافق آتشبس میان حزبالله و اسرائیل با میانجیگری آمریکا و فرانسه در نوامبر گذشته به امضا رسید. این توافق، حزبالله را ملزم به عقبنشینی از جنوب رودخانه لیتانی و محدودسازی فعالیتهای نظامی در آن منطقه کرده بود.
با این حال، اسرائیل نهتنها به مفاد توافق پایبند نبوده، بلکه با حفظ نیروهای خود در مناطق استراتژیک جنوب لبنان و ادامه حملات هوایی، عملاً توافق را نقض کرده و به دنبال تضعیف مقاومت اسلامی لبنان است.
واکنش مقاومت به ترورها؛ تأکید بر ادامه مسیر
حزبالله لبنان بارها تأکید کرده است که ترور فرماندهان و نیروهای مقاومت، نهتنها موجب عقبنشینی نخواهد شد، بلکه عزم رزمندگان برای ادامه مسیر جهاد و دفاع از خاک لبنان را تقویت خواهد کرد. حمایت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محور مقاومت، پشتوانهای راهبردی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و توطئههای آمریکا و دولتهای همپیمان آن در منطقه است.
........
پایان پیام/
نظر شما