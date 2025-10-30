به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع روز سه‌شنبه با یورش به بیمارستان‌های شهر الفاشر در ایالت شمال دارفور، تمامی بیماران و همراهان حاضر در این مراکز درمانی را قتل‌عام کرد.

این شبکه در بیانیه‌ای با توصیف این اقدام به «جنایتی هولناک و مغایر با تمامی قوانین انسانی و آموزه‌های دینی»، اعلام کرد: نیروهای مهاجم با خونسردی کامل، همه افراد حاضر در بیمارستان الفاشر را به قتل رسانده‌اند.

شبکه پزشکان سودان هشدار داد که بیمارستان‌های شهر الفاشر به «کشتارگاه انسانی» تبدیل شده‌اند و نیروهای واکنش سریع هیچ تمایزی میان بیمار و جنگجو، کودک و پزشک قائل نیستند.

این نهاد مستقل تأکید کرد که این حادثه یک اتفاق منفرد نیست، بلکه بخشی از «سلسله‌ جنایات نسل‌کشی سازمان‌یافته» علیه غیرنظامیان در دارفور است که با سکوت شرم‌آور جامعه جهانی همراه شده است.

در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان حمله به بیمارستان سعودی در شهر الفاشر، بیش از ۴۶۰ نفر از بیماران و همراهانشان جان خود را از دست داده‌اند.

تدروس آدهانوم، مدیرکل این سازمان، ضمن ابراز «شوک و وحشت» از این گزارش‌ها، خواستار توقف فوری درگیری‌ها در دارفور و سراسر سودان شد.

وی همچنین از ربوده شدن چهار پزشک، یک پرستار و یک داروساز از همین بیمارستان در روز سه‌شنبه خبر داد و خواستار آزادی فوری کارکنان درمانی و تضمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه شد.

گفتنی است شهر الفاشر پس از ۵۰۰ روز محاصره، به کنترل نیروهای واکنش سریع درآمد. سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حقوق بشری از سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا با شکستن سکوت، برای حفاظت از جان باقی‌مانده پزشکان، بیماران و غیرنظامیان بی‌دفاع در این شهر اقدام فوری انجام دهند.

تاکنون، هیچ واکنشی از سوی مقامات رسمی سودان یا نیروهای واکنش سریع نسبت به این گزارش‌ها منتشر نشده است.

............................

پایان پیام/ 167