به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان در واکنش به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه بلیدا در جنوب لبنان اعلام کرد که این جنایت و تجاوزات رژیم صهیونیستی با مشارکت و همدستی کامل ایالات متحده انجام می‌شود.

در بیانیه حزب‌الله آمده است: واشنگتن با دادن چراغ سبز به تل‌آویو برای تشدید حملات، تلاش می‌کند لبنان را تحت فشار قرار دهد تا دستورکارهایی را اجرا کند که با منافع ملی کشور در تضاد است.

حزب‌الله در ادامه از موضع جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان که از ارتش خواسته است در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی کند، قدردانی کرد و این موضع را «ملی و شجاعانه» دانست.

بیانیه حزب‌الله تأکید کرده است:ما خواستار حمایت همه‌جانبه از ارتش لبنان و تأمین امکانات لازم برای تقویت توان دفاعی نیروهای مسلح هستیم. همچنین، لازم است پوشش سیاسی کامل برای مقابله با دشمن متجاوز فراهم شود.

در پایان، حزب‌الله از دولت لبنان خواست تا رویکردی متفاوت از ماه‌های گذشته در پیش گیرد و هرچه سریع‌تر طرحی جامع برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل تصویب کند.

رئیس‌جمهور لبنان ساعتی پیش از فرمانده ارتش خواست که با قاطعیت در برابر هرگونه تجاوز اسرائیلی به اراضی آزاد شده بایستد و این درخواست پس از اقدامات و حملات اخیر رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی و نقض حاکمیت این کشور مطرح شد.

صبح امروز گروهی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی پس از عبور از مرز لبنان و فلسطین وارد ساختمان شهرداری موقت بلیدا شده‌ بودند.

ارتش لبنان به حالت آماده باش درآمد و نیرو و تجهیزات بیشتر را به این منطقه فراخواند.

تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک بلیدا با همراهی و پشتیبانی هوایی پهپادهای این رژیم انجام شد.

شهرداری بلیدا از ناپدید شدن یکی از کارمندان خود پس از ورود نظامیان صهیونیست به این شهرک خبر داده است.

نظامیان متجاوز همچنان در شهرک بلیدا حضور دارند.

