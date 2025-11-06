وزیر صهیونیست از یهودیان خواست نیویورک را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عمیخای شیکلی، وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی، در شبکۀ اجتماعی خود از یهودیان شهر نیویورک خواست این شهر را ترک کنند. او این درخواست را پس از پیروزی «زهران ممدانی»، سیاستمدار مسلمان، در انتخابات شهرداری نیویورک مطرح کرد.
شیکلی در صفحه اجتماعی خود، شهردار جدید را حامی حماس معرفی کرد و مدعی شد که باورهای او تفاوت چندانی با «تروریستهایی که ۲۵ سال پیش آسمانخراشهای مرکز تجارت جهانی را ویران کردند» ندارد. وی افزود که تحت رهبری یک مسلمان، نیویورک دیگر برای جامعه یهودیان امن نخواهد بود.
وزیر اسرائیلی در ادامه از یهودیان ساکن نیویورک خواست تا مهاجرت به اسرائیل را «به طور جدی» در نظر بگیرند و و اظهار داشت که این شهر در حال پیمودن همان «مسیر خطرناکی» است که لندن، با شهردار مسلمانش صادق خان، پیشتر طی کرده است.
نیویورک با جمعیتی حدود ۱.۳ میلیون یهودی، بزرگترین جامعه یهودی خارج از فلسطین اشغالی به شمار میرود.
این پیام شیکلی در ادامۀ نگرانی مقامات صهیونیست از انتخاب زهران ممدانی مطرح شده است؛ دیروز دنی دانون سفیر رژیم اشغالگر در سازمان ملل، در مورد انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک اظهار داشت: این یک واقعیت جدید و یک مورد منحصربهفرد است، زیرا ما در مورد شهرداری صحبت میکنیم که بارها و بارها و با قاطعیت مخالفت خود را با اسرائیل و ارتش آن ابراز کرده و در طول مبارزات انتخاباتی از مواضع خود عقبنشینی نکرده است.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با اشاره به انتخابات شهردار نیویورک نوشت: هر یهودی که به زُهران ممدانی، نامزد دموکراتها رأی دهد، احمقی بیش نیست.
