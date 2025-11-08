به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۴، آخرین بازیهای گروهی تیمهای ایران و افغانستان برگزار شد. تیم ملی افغانستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب مراکش شد و ایران با پیروزی ۴ بر ۱، برابر تاجیکستان توانست بهعنوان تیم دوم گروه راهی نیمهنهایی شود.
عملکرد تیمها در مرحله گروهی
ایران پیشتر در برابر مراکش و افغانستان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافته بود. تاجیکستان نیز با سه شکست متوالی در رتبه چهارم گروه قرار گرفت. در نهایت، مراکش صدرنشین گروه شد و ایران بهعنوان تیم دوم راهی نیمهنهایی شد. افغانستان سوم و تاجیکستان چهارم شدند.
برنامه نیمهنهایی و فینال
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، دیدارهای مرحله نیمهنهایی روز دوشنبه برگزار خواهد شد و فینال این رقابتها روز سهشنبه انجام میشود.
دور گروهی رقابتهای فوتسال همبستگی کشورهای اسلامی در دو گروه برگزار شد:
گروه نخست: افغانستان، ایران، مراکش و تاجیکستان
گروه دوم: عربستان سعودی (میزبان)، لیبی، ازبکستان و آذربایجان
در گروه «نخست»، مراکش صدرنشین، ایران دوم، افغانستان سوم و تاجیکستان چهارم شدند.
در گروه «دوم»، ازبکستان صدرنشین و پس از آن عربستان، آذربایجان و لیبی قرار گرفتند.
