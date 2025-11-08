  1. صفحه اصلی
ایران به نیمه‌نهایی فوتسال کشورهای اسلامی رسید؛ افغانستان حذف شد

۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۳
کد مطلب: 1748051
ایران به نیمه‌نهایی فوتسال کشورهای اسلامی رسید؛ افغانستان حذف شد

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی برابر تاجیکستان به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی صعود کرد، در حالی که افغانستان با شکست مقابل مراکش از ادامه مسابقات بازماند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۴، آخرین بازی‌های گروهی تیم‌های ایران و افغانستان برگزار شد. تیم ملی افغانستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب مراکش شد و ایران با پیروزی ۴ بر ۱، برابر تاجیکستان توانست به‌عنوان تیم دوم گروه راهی نیمه‌نهایی شود.

عملکرد تیم‌ها در مرحله گروهی

ایران پیش‌تر در برابر مراکش و افغانستان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافته بود. تاجیکستان نیز با سه شکست متوالی در رتبه چهارم گروه قرار گرفت. در نهایت، مراکش صدرنشین گروه شد و ایران به‌عنوان تیم دوم راهی نیمه‌نهایی شد. افغانستان سوم و تاجیکستان چهارم شدند.

برنامه نیمه‌نهایی و فینال

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی روز دوشنبه برگزار خواهد شد و فینال این رقابت‌ها روز سه‌شنبه انجام می‌شود.

دور گروهی رقابت‌های فوتسال همبستگی کشورهای اسلامی در دو گروه برگزار شد:
گروه نخست: افغانستان، ایران، مراکش و تاجیکستان
گروه دوم: عربستان سعودی (میزبان)، لیبی، ازبکستان و آذربایجان

در گروه «نخست»، مراکش صدرنشین، ایران دوم، افغانستان سوم و تاجیکستان چهارم شدند.

در گروه «دوم»، ازبکستان صدرنشین و پس از آن عربستان، آذربایجان و لیبی قرار گرفتند.

