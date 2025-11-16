به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرد که دسترسی به شهر الفاشر در سودان بهعنوان پیچیدهترین چالش کنونی این سازمان مطرح است.
وی گفت سازمان ملل با همکاری کشورهای آفریقایی، اتحادیه آفریقا و نهادهای بینالمللی از جمله یونیسف در تلاش است تا مسیرهای امنی برای خروج غیرنظامیان سودانی از این شهر فراهم کند، پس از آنکه وضعیت انسانی بهدنبال سیطره نیروهای پشتیبانی سریع بر شهر به شدت وخیم شده است.
فرحان حق در گفتوگو با شبکه «القاهرة الإخباریة» توضیح داد که وزیر خارجه آمریکا نیز بر وجود نیاز انسانی عظیم ناشی از شدت خشونت و افزایش سطح قحطی تأکید کرده است. او افزود سازمان ملل متحد با وجود چالشهای بزرگ، تا حد توان برای پاسخگویی به این بحران حرکت میکند.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که این سازمان همچنان با شرکای منطقهای و بینالمللی خود برای هماهنگی عملیات امدادی و ایجاد مسیرهای امن همکاری میکند، هرچند خطرات زیادی متوجه کارکنان است.
وی افزود: «بزرگترین مانع کنونی سازمان ملل دشواری دسترسی به شهر الفاشر است. اگرچه توانستهایم از طریق برخی سازمانها وارد سودان شویم، اما همچنان برای رساندن کمکهای انسانی بهصورت امن و پایدار با مشکلات جدی روبهرو هستیم.»
فرحان حق همچنین اعلام کرد که چندین سازمان بینالمللی، از جمله برنامه جهانی غذا، هر هفته حدود ۴۰۰ تن مواد غذایی برای حمایت از آسیبدیدگان ارسال میکنند و کمیساریای عالی پناهندگان نیز کمکهای اضافی ارائه میدهد.
او اشاره کرد که سازمان بینالمللی مهاجرت به ریاست فلریشر نیز در حال تلاش برای ارائه حمایتهای میدانی جهت جبران کمبود شدید خدمات است؛ وضعیتی که نیازمند تداوم هماهنگی بینالمللی برای تضمین رسیدن کمکها به نیازمندان است.
