سفیر سودان در واشنگتن: ۱۷ کشور در جنگ سودان دخیل‌ هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر سودان در واشنگتن از دخالت ۱۷ کشور در جنگ سودان خبر داد و نسبت به سرنوشت هزاران غیرنظامی مفقود در شهر الفاشر ابراز نگرانی کرد.

وی تأکید کرد که اردوگاه‌های پناهجویان تنها شمار اندکی را در مقایسه با محاصره‌شدگان پیش از یورش به شهر پذیرفته‌اند.

محمد عبدالله ادریس، سفیر سودان در ایالات متحده، در گفت‌وگو برنامه «المسائیة» شبکه الجزیره، اعلام کرد که ۱۷ کشور «به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم» در جنگ جاری سودان دخیل هستند، هرچند نام همه آنها را فاش نکرد.

او توضیح داد: «برخی کشورها ورود سلاح از طریق خاک خود را تسهیل می‌کنند» و از جمله لیبی تحت رهبری خلیفه حفتر، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و جنوب سودان را نام برد.

ادریس افزود: «چهار کشور دیگر را به‌طور کامل می‌شناسم که این اطلاعات را از یک مقام آمریکایی در منطقه شنیده‌ام، همچنین کشورهای دیگری و مزدوران کلمبیایی نیز دخیل‌اند.» وی اشاره کرد که برخی از این کشورها در سخنان وزیر خارجه آمریکا نیز ذکر شده‌اند.

سفیر سودان از نام بردن دیگر کشورها خودداری کرد و گفت: «مانع فعلی این است که ما در رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کنیم و فردی که این اطلاعات را به من داد، اجازه انتشار آن را نداده است.»

در خصوص وضعیت غیرنظامیان، ادریس درباره سرنوشت هزاران نفر از محاصره‌شدگان در شهر الفاشر پیش از حمله نیروهای نیروهای واکنش سریع، پرسش‌هایی مطرح کرد و به سخنان وزیر خارجه آمریکا استناد نمود که از وجود هزاران محاصره‌شده ناتوان از خروج خبر داده بود.

او پرسید: «اکنون آنها کجا هستند؟ آیا کشته شدند یا دفن شدند یا زنده به گور شدند؟» و افزود که اردوگاه‌های منطقه الدبة در شمال سودان و الطویلة در غرب الفاشر، همچنین اردوگاه‌های پناهجویان در چاد، تنها شمار اندکی را در مقایسه با تعداد محاصره‌شدگان پذیرفته‌اند.

در پاسخ به اتهامات مبنی بر مشارکت آمریکا در توطئه‌ای علیه سودان، ادریس گفت: «بی‌تردید توطئه‌ای در منطقه جریان دارد و در پیشینه تاریخی ما نیز وجود داشته است، اما ما فرزندان امروز هستیم.» وی تأکید کرد: «این جهان را منافع اداره می‌کند نه حقوق.»

................................

پایان پیام/ 167