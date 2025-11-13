به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود علی یوسف، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، نسبت به وخامت اوضاع در سودان هشدار داد و اعلام کرد که بحران این کشور به مرحله خطرناک فروپاشی رسیده و رنج مردم سودان با بی‌توجهی جامعه جهانی مواجه است.

یوسف در سخنانی پس از دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «بحران سودان یکی از شدیدترین و پیچیده‌ترین درگیری‌ها در قاره آفریقاست و ابعاد فاجعه بسیار فراتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها منعکس می‌شود.»

وی همچنین از سطح بی‌سابقه هماهنگی میان اتحادیه آفریقا و سازمان ملل در اجرای برنامه‌های صلح خبر داد و تأکید کرد که دو طرف به‌طور مشترک در حال پیشبرد ابتکار «سکوت سلاح‌ها» هستند؛ طرحی که هدف آن پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ است.

در همین نشست، آنتونیو گوترش نیز با تأکید بر ضرورت همکاری میان دو نهاد بین‌المللی گفت: «هیچ‌گاه همکاری میان اتحادیه آفریقا و سازمان ملل به این اندازه قوی و ضروری نبوده است. جهان امروز با بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای مواجه است؛ از جنگ‌های خونین گرفته تا شکاف‌های عمیق نابرابری، بحران‌های اقلیمی و شتاب فناوری.»

گوترش حمایت کامل خود را از ابتکار «سکوت سلاح‌ها» اعلام کرد و افزود: «اکنون زمان اجرای این طرح فرا رسیده است، زیرا آفریقا با شمار زیادی از درگیری‌ها و رنج‌های انسانی روبه‌روست.»

وی همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به جنایات جمعی و نقض گسترده حقوق بشر در شهر الفاشر و افزایش خشونت در مناطق کردفان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ناامنی در منطقه ساحل نیز در حال تشدید است. او به وضعیت نگران‌کننده در کشورهای مالی، سودان جنوبی، سومالی، لیبی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز اشاره کرد.

گوترش در پایان با هشدار نسبت به بی‌توجهی جهانی به قاره آفریقا گفت: «جهان نباید پشت به آفریقا کند؛ قاره‌ای که حدود یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده است و سرمایه‌های انسانی و منابع آفریقا بسیار عظیم‌تر از آن است که نادیده گرفته شود.»

....................................

پایان پیام/ 167