به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه مککینی در تگزاس از آزار و اذیت اسلامستیزانه علیه مرکز آموزشی اسلامی سفرا خبر داد. به گفته گروه حقوق مدنی مسلمانان، مردی پس از زدن مکرر زنگ ساختمان وارد مرکز شد و بدون اجازه به داخل رفت و شعارهایی مانند «نباید در آمریکا مسجدی وجود داشته باشد» سر داد.
مرکز سفرا یک مسجد نیست، بلکه مرکزی آموزشی است که کلاسها و برنامههایی با محوریت تعالیم اسلام ارائه میدهد. پلیس مککینی با اعلام افزایش حضور نیروها در نزدیکی مرکز، تاکید کرد که هدف اصلی، حفظ امنیت تمامی ساکنان، بدون توجه به مذهب، نژاد یا عقیده است.
شاخه تگزاس شورای روابط اسلام و آمریکایی این حادثه را با اظهارات اخیر فرماندار گِرگ اَبت مرتبط دانست که طی ماههای اخیر به شکلی آشکارا مواضعی علیه مسجدی در شمال تگزاس اتخاذ کرده است.
در این باره، مصطفی کارول، مدیر اجرایی شورای روابط اسلام و آمریکایی گفت: این نوع حوادث ناشی از اظهارات و سیاستهای اسلامستیزانه مقامات ایالتی است.

