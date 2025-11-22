نوری المالکی: عراق بخشی از »توافق ابراهیم« یا هر توافق امنیتی با اسرائیل نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه «شمس» مجموعهای از مواضع سیاسی خود را درباره انتخابات، ائتلافها، تشکیل دولت، روابط داخلی و خارجی و مباحث مرحله آینده بیان کرد.
مالکی در این مصاحبه گفت: «هر کس تلاش کرد ما را بشکند، خودش شکسته شد و بسیاری از آنان از روند سیاسی خارج شدند.» وی تأکید کرد که بزرگان سیاست به هر قیمتی، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر اصرار داشت.
او افزود: «مشارکت گسترده مردم در انتخابات ناشی از احساس عمومی بود.» وی اشاره کرد که تلاشهایی داخلی و خارجی برای بهتعویق انداختن انتخابات وجود داشت.
مالکی درباره قانون انتخابات عراق گفت: «بزرگترین ضعف آن مربوط به سهمیهبندی است» و امروز مطالبات گستردهای برای بازنگری در این قانون پس از نتایج کنونی وجود دارد.
در حوزه ملی، وی تصریح کرد: «عراق تنها زمانی باثبات خواهد بود که همه مناطق آن باثبات باشند.» او تأکید کرد: «من نمیبینم که اهل سنت در عراق به حاشیه رانده شده باشند؛ کسانی که این ادعا را مطرح میکنند افراد شکستخوردهاند.»
مالکی همچنین درباره پرونده کردها گفت: «کردها به دلیل سیاستهای رژیم بعث، هزینههای سنگینی پرداختهاند» و اختلافات میان بغداد و اربیل تنها با «تشریع قوانین» حل خواهد شد نه توافقات موقت. او افزود: «شیعیان، مظلومیت کردها در ماجرای انفال و سلاحهای شیمیایی را درک میکنند» و روند سیاسی نیازمند «گفتوگو در اربیل برای حل بسیاری از پیچیدگیها» است.
در خصوص تشکیل دولت آینده، مالکی تأکید کرد: «این روند وابسته به توافق است و میتوان ظرف یک ماه پس از اعلام نتایج دولت را تشکیل داد.» او از کردها خواست «هرچه سریعتر رئیسجمهور» را معرفی کنند و از اهل سنت خواست «رئیس پارلمان» را انتخاب نمایند.
در زمینه روابط منطقهای و بینالمللی، مالکی گفت: «ما نمیخواهیم بخشی از رویارویی ایران و آمریکا باشیم، بلکه میخواهیم نقش میانجی ایفا کنیم.» وی افزود: «گروههای مسلح تمایل دارند در دولت ادغام شوند و سلاحهای سنگین را تحویل دهند.»
او هشدار داد که نخستوزیر آینده با مشکلات بزرگی بهویژه بحران مالی روبهرو خواهد شد و گفت: «چارچوب هماهنگی ویژگیهای مشخصی برای نخستوزیر تعیین کرده است.» مالکی همچنین شایعات درباره محروم کردن «محمد شیاع السودانی» از نخستوزیری را رد کرد.
وی در پایان گفت: «تحولات و جنگهای اخیر موجب بازنگری در مواضع شده است» و تأکید کرد: «عراق بخشی از توافقات ابراهیمی یا هر توافق امنیتی با اسرائیل نخواهد بود.»
