افزایش نگرانی از ایجاد فتنه و شکاف داخلی در جامعه دروزی سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان السویداء بار دیگر صحنه تنش‌های داخلی شد؛ جایی که نیروهای «گارد ویژه» وابسته به شیخ حکمت الهجری، روز شنبه گذشته با اجرای حمله‌ای گسترده از بازداشت‌ها در شهر شهبا، حدود ده نفر از چهره‌های شناخته‌شده محلی را دستگیر کردند؛ اقدامی که موجی از نگرانی درباره شکاف داخلی در جامعه دروزی و افزایش رقابت‌های پنهان در این استان به همراه داشت.

الاخبار لبنان نوشت: این نیروها در بیانیه‌ای اعلام کردند که بازداشت‌ها به دلیل «طرح‌ریزی برای ایجاد شکاف امنیتی داخلی و مقدمه‌چینی برای حمله‌ وحشیانه علیه زنان، کودکان و زمین‌های پاک ما» صورت گرفته و بر اساس «اطلاعات موثق» انجام شده است.

در میان بازداشت‌شدگان نام‌هایی چون شیخ رائد المتنی رئیس پیشین شورای نظامی پس از سقوط نظام سابق، شیخ عاصم ابو فخر، غاندی ابو فخر، ماهر فلحوط، زیدان زیدان و علم‌الدین زیدان دیده می‌شود. این افراد با لیث البلعوس و همچنین با سلیمان عبدالباقی، مدیر امنیت السویداء، ارتباط خانوادگی دارند. عبدالباقی مدعی شد که نیروهای «گارد ویژه» به خانه‌اش حمله کرده و قصد ربودن پدرش را داشته‌اند.

منابع محلی می‌گویند بازداشت‌ها ظاهراً جنبه امنیتی پیشگیرانه داشته، اما در واقع نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از «کودتای نرم» در داخل گارد ویژه بوده است. برخی گروه‌های وابسته به البلعوس و عبدالباقی همچنان در استان فعال‌اند و با حمایت مالی آنان، در پی شکاف در صفوف این نیرو و ایجاد تغییرات میدانی هستند.

انتشار تصاویر تحقیر شیخ رائد المتنی ـ از جمله تراشیدن ریش و توهین به او ـ موجی از خشم در جامعه دروزی برانگیخت و نگرانی‌ها از بروز فتنه دروزی ـ دروزی را افزایش داد.

منابع محلی هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به مرحله‌ای سیاسی جدید منجر شود که هدف آن «تنبیه مخالفان» پس از حوادث خونین ماه ژوئیه باشد. برخی از بازداشت‌شدگان نیز روابطی با شیخ موفق طریف، رهبر معنوی دروزیان در فلسطین اشغالی، داشته‌اند که این امر ابعاد اختلافات داخلی را گسترده‌تر کرده است.

موفق طریف پیش‌تر نسبت به نشانه‌ها و علائم شکاف و اختلاف درونی در جامعه دروزی هشدار داده و تأکید کرده بود که ادامه این روند هزینه‌های سنگینی بر طایفه تحمیل خواهد کرد.

او خواستار پایبندی به اصل توحید برای حفظ وحدت شد و تصریح کرد که دروزیان سوریه حق کامل دارند سرنوشت خود را بدون دخالت خارجی تعیین کنند.

