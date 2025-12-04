به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آکادمی اسلامی آلاباما اعلام کرد پس از آنکه کمیسیون برنامهریزی و کاربری اراضی شهر هووِر در اول دسامبر درخواست تبدیل یک ساختمان اداری به فضای آموزشی برای انتقال مدرسه اسلامی را رد کرد، نسبت به این تصمیم ابراز ناخرسندی کرده است. مسئولان این نهاد میگویند بخشی از اظهارات مطرحشده در جلسه عمومی، به جای استناد به معیارهای فنی، بر تصورات غلط و کلیشههای نادرست درباره مسلمانان تکیه داشت.
استیسی ابدین (Stacy Abdein)، مدیر مدرسه، تأکید کرد که گفتوگوهای سازنده زمانی شکل میگیرد که بر احترام متقابل و اطلاعات درست استوار باشد، اما بسیاری از مخالفتها نهتنها ارتباطی با ضوابط کاربری زمین نداشت، بلکه حاوی ادعاهای نادرست و مبتنی بر انگارههای تبعیضآمیز بود.
این آکادمی که نزدیک به سه دهه در منطقه برمینگهم فعالیت دارد، هدف از جابهجایی را فراهم کردن امکانات آموزشی مدرنتر در حوزههای علم، فناوری، پژوهش، ادبیات و کارآفرینی عنوان کرده است؛ امکاناتی که به گفته مسئولان، پاسخگوی نیازهای آموزشی امروز و در خدمت توسعه شهر و ایالت خواهد بود.
ابدین با انتقاد از «تصویرسازیهای نادرست» درباره دانشآموزان و جامعه مسلمانان گفت این برداشتهای منفی ریشه در اطلاعات غلط و ترس دارد. با این حال، آکادمی اعلام کرده آماده ادامه گفتوگو با اعضای جامعه محلی است تا نگرانیها درباره ترافیک، ایمنی و کاربری زمین را بررسی کند.
بهگفته مسئولان، تعهد این نهاد آموزشی به ارائه خدمات و ارتقای کیفیت آموزش در ایالت آلاباما همچنان پابرجاست.
