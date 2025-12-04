به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح ایجاد یک مجتمع مسکونی ۴۰۰ هکتاری وابسته به مرکز اسلامی «ایست پلِینو» (East Plano Islamic Center) در نزدیکی شهر دالاس، که اکنون با نام «د میدو» (The Meadow) شناخته می‌شود، پیش از آنکه وارد مرحله دریافت مجوز یا آغاز عملیات عمرانی شود، با موجی از انتقادهای سیاستمداران جمهوری‌خواه ایالت تگزاس مواجه شده است.

گرگ ابوت (Greg Abbott) فرماندار تگزاس این پروژه را متهم به تلاش برای اجرای شریعت و ایجاد فضایی با کارکرد مذهبی انحصاری کرده و مدعی شده است این طرح «هرگز به مرحله اجرا نخواهد رسید».

با وجود این فضاسازی‌ها، توسعه‌دهندگان پروژه تأکید می‌کنند طرح آنها بر پایه شمول‌پذیری طراحی شده و برای افراد با هر پیشینه و هر دین قابل دسترسی است. آنان اتهامات مطرح‌شده را «هراس‌افکنی و نمایش سیاسی» خوانده‌اند.

در ماه‌های گذشته، چندین نهاد ایالتی و فدرال از جمله وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات متعددی در این زمینه انجام دادند، اما هیچ‌یک از این بررسی‌ها نشان‌دهنده تخلف یا فعالیت غیرقانونی نبوده است. گروه‌های مدنی نیز ریشه این جنجال‌ها را در برداشت‌های نادرست و ادعاهای اسلام‌هراسانه می‌دانند.

در پی این حواشی، قانون‌گذاران تگزاس قانونی را برای منع تبعیض مذهبی در پروژه‌های مشابه تصویب کردند؛ قانونی که به گفته توسعه‌دهندگان، ساختار تجاری و فرآیندهای فروش آینده این طرح را دستخوش تغییر نمی‌کند. روند برخی تحقیقات دیگر همچنان ادامه دارد و مسئولان پروژه می‌گویند «دِ میدو» در مرحله طراحی و برنامه‌ریزی اولیه قرار دارد.

