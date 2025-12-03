به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـدر چارچوب ماه ملی آگاهی از اسلامهراسی در بریتانیا، انجمن مسلمانان میلتونکینز برنامهای یکروزه در مرکز ریجوی شهر وولورتون برگزار کرد و جمعی از نمایندگان پارلمان، رؤسای پلیس و شخصیتهای محلی در آن سخنرانی کردند.
سخنرانان این نشست تأکید کردند که اسلامهراسی جایگاهی در جامعه، از جمله در شهر میلتونکینز، ندارد. اسلامهراسی بهعنوان نوعی تعصب نژادی علیه مسلمانان، اغلب در قالب رفتارهای تبعیضآمیز، تهدید و خشونت بروز میکند و افراد را به دلیل مسلمان بودن یا تصور مسلمان بودن هدف قرار میدهد.
بر اساس گزارش یک خیریه فعال در مقابله با نفرتپراکنی، حملات اسلامهراسانه در بریتانیا در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۷۳ درصدی مواجه شده است؛ آماری که ضرورت اقدام جمعی برای مقابله با این روند نگرانکننده را نشان میدهد. ماه آگاهی از اسلامهراسی که هر سال نوامبر برگزار میشود، با هدف مقابله با تعصب و برداشتهای نادرست نسبت به اسلام و مسلمانان شکل گرفته است.
یک سخنگوی این کمپین اعلام کرد این ماه فرصتی برای ایستادگی در برابر بیعدالتی و بازتاب نقش و مشارکت تاریخی مسلمانان در جوامع مختلف است. طبق اعلام برگزارکنندگان، موضوع محوری کمپین در سال ۲۰۲۵ «تغییر زاویه نگاه» خواهد بود تا روایتهای کلیشهای درباره مسلمانان به چالش کشیده شود.
انجمن مسلمانان میلتونکینز، که مجموعهای از گروههای مدنی و مساجد این شهر است، با همکاری نهادهای مختلف برای مقابله با اسلامهراسی فعالیت میکند.
