فرود اضطراری پرواز کویت–حیدرآباد در بمبئی پس از تهدید به بمب‌گذاری

۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۶
تهدید ایمیلی درباره وجود مواد منفجره در پرواز کویت–حیدرآباد موجب فرود اضطراری در بمبئی شد. همه مسافران سالم تخلیه شدند و جست‌وجوی امنیتی نشان داد تهدید کاملاً جعلی بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع هندی گزارش دادند یک تهدید به بمب‌گذاری علیه پرواز کویت به حیدرآباد، وضعیت اضطراری برای مقامات هوانوردی هند ایجاد کرد. در این تهدید ایمیلی ادعا شده بود که مواد منفجره در هواپیما کار گذاشته شده است.

پس از دریافت این هشدار، پرواز مذکور برای فرود اضطراری به فرودگاه بمبئی هدایت شد و تمامی مسافران به‌طور ایمن از هواپیما خارج شدند. همچنین بارهای مسافران برای بررسی امنیتی تخلیه شد.

تیم‌های امنیتی پس از بازرسی کامل هواپیما اعلام کردند هیچ ماده منفجره‌ای یافت نشده و تهدید کاملاً جعلی بوده است. مقام‌های هندی تحقیقات برای شناسایی فرد ارسال‌کننده ایمیل تهدیدآمیز را آغاز کرده‌اند.

