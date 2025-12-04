افزایش بیش از ۳.۴ میلیارد دلاری ذخایر ارزی پاکستان در یک سال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد رسمی نشان می‌دهد مجموع ذخایر ارزی پاکستان در یک سال گذشته بیش از ۳.۴۷۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. براساس این گزارش، ذخایر بانک دولتی پاکستان در این مدت ۲.۵۲۲ میلیارد دلار رشد کرده و ذخایر بانک‌های تجاری نیز ۹۵۳.۷ میلیون دلار افزایش داشته است.

طبق آخرین آمار، مجموع ذخایر ارزی کشور به ۱۹.۶۰۵ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، حدود ۱۴.۵۶۷ میلیارد دلار مربوط به بانک دولتی و ۵.۴۴۳ میلیارد دلار متعلق به بانک‌های تجاری است. این در حالی است که یک سال پیش، مجموع ذخایر حدود ۱۶.۱۲۸ میلیارد دلار بود و سهم بانک دولتی ۱۲.۳۷۹ میلیارد دلار و بانک‌های تجاری ۴.۹۶ میلیارد دلار اعلام شده بود.

منابع آگاه می‌گویند آزادسازی منابع تأییدشده توسط صندوق بین‌المللی پول در هفته آینده می‌تواند موجب افزایش دوباره ذخایر ارزی پاکستان شود.

