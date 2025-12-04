به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امدادرسانی اسلامی اعلام کرد ۱۲ تُن مواد غذایی را برای ساکنان آسیب‌دیده جزیره سوماترا در اندونزی ارسال کرده است؛ منطقه‌ای که بر اثر سیلاب‌های شدید و رانش زمین دچار خسارت گسترده شده است.

بارندگی‌های موسمی سنگین و وقوع توفان‌های گرمسیری زیرساخت‌ها را تخریب کرده، شهرها را با خود برده و بیش از ۷۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده است. دست‌کم یک‌ونیم میلیون نفر بی‌خانمان شده‌اند و حدود ۳.۳ میلیون نفر تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفته‌اند.

توفان‌های گرمسیری که در این فصل در جنوب‌شرق آسیا کم‌سابقه محسوب می‌شود، بخش‌هایی از تایلند و سریلانکا را نیز درگیر کرده است. هم‌زمان، حجم گسترده تخریب، رسیدن تیم‌های امدادی به مناطق آسیب‌دیده را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است. نانانگ سوبانا دیرجا، مدیرعامل سازمان امدادرسانی اسلامی شعبه اندونزی، وضعیت را «فاجعه‌بار» توصیف کرده و می‌گوید بسیاری از خانه‌ها از بین رفته، صدها نفر جان باخته‌اند و تعدادی همچنان مفقود هستند.

گزارش‌های امدادگران نشان می‌دهد بازارهای محلی در استان آچه با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو هستند و قیمت‌ها تا سه برابر افزایش یافته است. این شرایط، خطر کمبود غذا و گرسنگی را برای بسیاری از خانواده‌ها افزایش داده است.

سازمان امدادرسانی اسلامی با همکاری نیروی دریایی اندونزی ۱۲ تُن مواد غذایی اضطراری را به آچه منتقل کرده که به حدود ۲۵۰ خانوار آسیب‌دیده در شهر لوکسهومَوِه (Lhokseumawe City) و منطقه آچه شمالی کمک می‌کند. این سازمان اعلام کرده در حال گسترش عملیات امداد، از جمله ارائه سرپناه اضطراری، بسته‌های بهداشتی و کمک‌های نقدی به خانواده‌های آسیب‌پذیر است.

