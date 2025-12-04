به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها حاکی است بلایای طبیعی اخیر در بخشهای گستردهای از آسیا خرابی گستردهای به همراه داشته و در فاصله یک هفته بیش از هزار و صد نفر بر اثر وقوع توفانها، بارشهای شدید، سیلاب و رانش زمین جان خود را از دست دادهاند. میلیونها نفر تحت تأثیر قرار گرفته و هزاران تن نیز خانههای خود را ترک کردهاند.
بر پایه آمار رسمی، ۶۰۴ نفر در اندونزی، ۳۶۶ نفر در سریلانکا، ۱۷۶ نفر در تایلند و ۳ نفر در مالزی جان باختهاند. در سریلانکا وضعیت فوقالعاده اعلام شده و رئیسجمهور آن کشور، آنوراده کومارا، اعلام کرده است که میزان تخریب از سونامی سال ۲۰۰۴ نیز فراتر رفته است.
سازمان «نجات کودکان» اعلام کرده است که هزاران کودک در اندونزی و تایلند به دلیل تخریب مدارس و رانش زمین قادر به حضور در کلاسها نیستند. در جنوب تایلند حدود ۷۶ هزار کودک از تحصیل بازماندهاند و در اندونزی بیش از هزار مدرسه تخریب شده یا به پناهگاه تبدیل شده است. این سازمان هشدار داده است که با ادامه بارشهای شدید، وضعیت بحرانیتر خواهد شد.
در همین حال، ایالت تامیلنادوی هند نیز بهشدت تحت تأثیر توفان «داتو» قرار گرفته و بارشهای سنگین منجر به اختلال گسترده و تعلیق پروازها در شهر چنای شده است.
**************
پایان پیام/ 345