دادستان کل تگزاس برای توقف پروژه ایجاد شهرک اسلامی در این ایالت اقامه دعوا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کن پکستون، دادستان کل ایالت تگزاس، با طرح شکایت علیه مرکز اسلامی ایست پلانو و دست‌اندرکاران پروژه موسوم به اپیک سیتی (EPIC City)، اقدامات جمهوری‌خواهان در مخالفت با این طرح را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این دعوی حقوقی با ادعای نقض قوانین اوراق بهادار در تگزاس مطرح شده و ادامه تلاش‌های مقام‌های ایالتی برای جلوگیری از احداث این شهرک اسلامی است.

پکستون در بیانیه‌ای مدعی شد که گردانندگان این پروژه «طرحی بنیادگرایانه» برای تخریب صدها هکتار زمین داشته و بخشی از سرمایه جمع‌آوری‌شده را برخلاف وعده‌های خود به جیب زده‌اند. او همچنین اظهار کرد که برخی مواد تبلیغاتی پروژه نشان می‌دهد این شهرک ممکن است تنها برای مسلمانان باشد که می‌تواند مغایر قوانین ضدتبعیض باشد.

پروژه اپیک سیتی قرار است در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار در شمال تگزاس ساخته شود و شامل بیش از هزار واحد مسکونی، یک مدرسه دینی، مسجد، فروشگاه و دیگر بخش‌های عمومی باشد. مقام‌های جمهوری‌خواه طی ماه‌های گذشته این طرح را به ترویج «شریعت» و احتمال اعمال محدودیت علیه غیرمسلمانان متهم کرده‌اند.

گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، نیز چندین تحقیق درباره این پروژه آغاز و در ماه‌های گذشته قوانینی را برای مقابله با ایجاد چنین مجتمع‌هایی امضا کرده است. این در حالی است که وزارت دادگستری آمریکا در تابستان گذشته پس از انجام بررسی‌ها، بدون طرح اتهام پرونده را مختومه اعلام کرد.

«نهاد عوض»، مدیر اجرایی شورای روابط اسلام و آمریکا، اتمام تحقیقات فدرال را «پیامی روشن» برای مقام‌های تگزاس دانست و از آنچه «تعقیب اسلام‌هراسانه» خواند، انتقاد کرد. با این حال دفتر فرماندار اعلام کرده است که نظارت و برخورد با پروژه اپیک سیتی همچنان ادامه خواهد یافت.

